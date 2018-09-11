«Адресат узнал себя в словах премьер-министра» - Аллен Симонян

«Думаю, адресат узнал себя в словах премьер-министра Пашиняна», - в ответ на вопрос Радио Азатутюн заявил депутат парламента Армении от блока «Елк» Ален Симонян, комментируя вчерашнее заявление премьер-министра Никола Пашиняна.

Вчера, в первый день предвыборной кампании по выборам в Совет старейшин Еревана, на митинге блока «Мой шаг» премьер-министр заявил, что некоторые «политические силы, которые представляют себя защитниками революции», ведут переговоры с республиканцами, чтобы последние «своими ресурсами по фальсификации выборов» защитили их.

«Опомнитесь, безумцы, опомнитесь», - заявил Пашинян, не указав, какую конкретно политическую силу или силы имеет в виду.

В беседе с Радио Азатутюн Симонян сегодня сказал, что предполагает, кого имел в виду премьер, но предпочитает не делиться своими предположениями.

На вопрос, заметил ли он в Национальном собрании какую-либо политическую силу или силы, которые были в дни революции рядом с ними, но сегодня идут на теневые договоренности, депутат от блока «Елк» ответил: «У меня есть свои личные наблюдения, но я могу сказать следующее: на протяжении десятилетий Республиканская партия сформировала машину, которая занималась фальсификацией выборов, будь то посредством взяток, оказания услуг, запугивания и других средств. Эта машина сегодня осталась без дела и без топлива. Естественно, что некоторые люди, некоторые силы пытаются воспользоваться деталями этой разобранной машины и извлечь выгоды. Раньше, предположим, с помощью раздачи денег на какой-то территории набирали 20 тысяч голосов, условно, сегодня попытаются набрать хотя бы 5-6 тысяч голосов».

«Могу сказать, что расчет не столь уж верный, потому что в то время государственная машина поддерживала это и часто закрывала на это глаза. Сегодня мы не будем свидетелями этого, и я не исключаю, что за один или два дня до выборов, во время и после выборов мы станем свидетелями не того, как раздающие деньги лица выталкивают журналистов наружу, а задержаний тех, кто раздает деньги и кто их берет», - подчеркнул Симонян.