Пашинян: Эти выборы имеют исключительно важное политическое значение

Сегодня в ереванском административном районе Эребуни состоялся предвыборный митинг блока «Мой шаг». Премьер-министр Армении, член правления партии «Гражданский договор», входящей в блок «Мой шаг», Никол Пашинян был на трибуне рядом с кандидатом в мэры Еревана Айком Марутяном.

Премьер-министр посвятил большую часть своего выступления борьбе с контрреволюционерами. Он заявил, что некоторые «политические силы, которые представляют себя защитниками революции», ведут переговоры с республиканцами, чтобы последние «своими ресурсами по фальсификации выборов» защитили их. «Опомнитесь, безумцы, опомнитесь», - заявил Пашинян, не указав, какую конкретно политическую силу или силы имеет в виду.

Комментируя их решение выдвинуть Айка Марутяна в качестве кандидата на пост мэра столицы, Пашинян отметил, что они руководствовались одним важным принципом: Марутян – человек дела, который на протяжении всей своей биографии не заискивал перед властями и не строил таким образом свою карьеру, наоборот, вышел на улицу и боролся.

Премьер несколько раз подчеркнул, что ереванцы должны отдать свои голоса за окончательную победу революции.

«Эти выборы чрезвычайно важны, потому что это первые выборы после произошедшей в Армении бархатной революции. И поэтому эти выборы имеют исключительно важное политическое значение, так как на этих выборах народ, гражданин Республики Армения на избирательных участках должен подтвердить ту победу, которую он одержал на площади Республики, - заявил Никол Пашинян и продолжил: - И поэтому задача на этих выборах состоит не в избрании Айка Марутяна мэром, а в подтверждении победы народа на избирательном участке. И поэтому все те, кто хотят подтвердить власть народа, победу народной, ненасильственной бархатной революции в Армении, должны на избирательных участках голосовать исключительно за блок «Мой шаг», за Айка Марутяна».

Отметим, что сегодня стартовала предвыборная кампания по выборам в Совет старейшин Еревана, которые назначены на 23 сентября. В выборах принимают участие 12 политических сил.