Глава МИД Армении: В Сирии армянские специалисты будут действовать исключительно в «гуманитарном контексте безопасности»

«Вопрос безопасности проживающих в Сирии армян является одним из важнейших вопросов нашей повестки дня», - сегодня заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, обращаясь к заявлению премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Армения собирается с гуманитарными целями направить в Сирию своих специалистов.

«В этой логике мы действуем и работаем с нашими партнерами. Вы знаете, что в прошлом Российская Федерация также была полезной в этом вопросе, помогая нам доставить туда гуманитарную помощь. В этом случае мы также будем работать вместе, чтобы суметь не месте внести свой вклад исключительно в гуманитарном контексте безопасности», - сказал Мнацаканян.

Вчера в беседе с Радио Азатутюн заместитель министра обороны Габриэл Балаян отметил, что в Сирию будет отправлена не военная группа или подразделение ВС, а лишь группа гуманитарных специалистов, которые в основном будут помогать мирным жителям Алеппо. Отправляющаяся в Сирию группа будет действовать под флагом Армении.

«Это для нас в первую очередь гуманитарная операция», - сегодня отметил Зограб Мнацаканян.

Глава МИД Армении также коснулся предстоящей встречи со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым, отметив, что сделает заявление на согласованной с азербайджанской стороной основе. «Мы уже говорили о том, что мы участвуем в переговорном процессе, что мы выразили нашу приверженность этому процессу и мирным переговорам», - сказал Мнацаканян.