Ашотян: «Если вы вынуждены каждый раз доказывать, что вы леди, значит, вы точно ею не являетесь»

В Республиканской партии Армении (РПА) не верят утверждениям премьер-министра о том, что в армяно-российских отношениях нет никаких проблем, и, как сказал Никол Пашинян, они просто блестящие.

Зампред РПА, глава постоянной комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении Армен Ашотян подчеркнул, что поверил был этим утверждениям премьера, если бы Пашинян не говорил об этом так часто.

«Он очень часто говорит в последнее время о том, что в этих отношениях нет никаких проблем, походе, что это психологическая реакция самозащиты. Я попросил бы так часто не говорить об этом, потому что непроизвольно мне вспоминаются крылатые слова другого, более состоявшегося премьер-министра - Маргарет Тэтчер, которая говорила, что если вы вынуждены каждый раз доказывать, что вы леди, значит, вы точно ею не являетесь. С этой точки зрения, я думаю, нужно понять, где заканчивается пропагандистский трюк, и где начинается настоящая повестка дня армяно-российских отношений», - сегодня в беседе с журналистами сказал Ашотян.

Он подчеркнул, что правительство должно быть последовательным в своих заявлениях. Например, неясно, говорил ли Никол Пашинян с Владимиром Путиным об инциденте в селе Паник, который премьер-министр назвал провокацией против суверенитета Армении. По утверждению председателя постоянной парламентской комиссии, Пашинян, с одной стороны, утверждает, что внутриполитические вопросы Армении не являются делом России, но, с другой стороны, обсуждает с лидером России внутриполитические вопросы.

«Я буду только рад и удовлетворен, если за политическими заявлениями будут реальные дела и реальные факты. Я думаю, что мы слишком часто слышим формулировки, после которых слишком быстро слышим отказ от этих формулировок. И для того, чтобы эти опасения, наконец, были развеяны, интервью [Никола Пашиняна] «Коммерсанту» не достаточно. Внешняя политика становится эффективной не с помощью интервью, а действиями», - подчеркнул Ашотян.

«Республиканцы просто не владеют ситуацией»

Между тем, депутат парламентской фракции «Елк» Ален Симонян в ответ заявил, что республиканцы просто не владеют ситуацией. «Коллеги-республиканцы не владеют ситуацией, во-вторых – оценивают отношения с точки зрения своего видения, своих представлений, что привело к тому, что они потеряли власть. Когда в Республике Армения есть легитимная власть, в этом случае переговоры как по вопросу Карабаха, так и переговорный процесс в целом немного другие, чего коллеги-республиканцы не представляют и не могут представить, потому что никогда не представляли собой легитимную власть», - отметил Ален Симонян.

В ответ на замечание, что заявления, сделанные ранее министром иностранных дел России, тем не менее, свидетельствуют о том, что в двусторонних отношениях есть некоторые проблемы, Симонян сказал, что это не проблемы, а вопросы, которые были разъяснены в ходе последнего визита премьер-министра в Москву.

Отметим, что министр иностранных дел РФ ранее сделал жесткое заявление о том, что шаги новых властей Армении идут вразрез с их заявлениями об отказе от политического преследования своих предшественников.

После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Никол Пашинян в интервью «Коммерсанту» сказал, что последний срок, когда в Армении могут состояться внеочередные парламентские выборы, это май 2019 года. «Но они могут состояться и в этом году, и в начале будущего года. Это зависит от политической ситуации», - отметил армянский премьер.

На вопрос Радио Азатутюн, считает ли он возможным проведение досрочных выборов уже в этом году, республиканец Армен Ашотян ответил: «У Никола Пашиняна был настолько насыщенный и изнурительный визит, настолько он был напряженным до, в течение и после визита, что, наверное, забыл о действующей в Республике Армения Конституции и о том, что свои политические желания он должен институционализировать исключительно в рамках Конституции Республики Армения».

Ашотян пояснил, почему некоторые республиканцы, тем не менее, проголосовали за представленную правительством программу, в которой в качестве одной из главных целей указано проведение досрочных выборов. «[Глава фракции РПА] господин Багдасарян говорил, что фракция голосует против, но, учитывая сложившуюся в стране ситуацию, необходимость выйти из тупика, некоторые голоса от Республиканской партии были отданы в поддержку этой программы», - сказал он.

Касаясь возможности добиться проведения досрочных выборов посредством конституционных изменений, зампред РПА подчеркнул, что для своего воспроизводства Конституцию меняют диктаторы. Ашотян, однако, не ответил на вопрос о том, признают ли они, что в недалеком прошлом именно Республиканская партия поменяла Конституцию, чтобы продлить правление Сержа Саргсяна.

Член фракции «Елк» Ален Симонян, в свою очередь, заверил: какой бы вариант ни был избран - конституционные изменения, референдум или какой-либо другой путь, досрочные выборы будут проведены законным путем. «Мы должны максимально быстро организовать эти выборы», - добавил Симонян.