Баку направил Вашингтону ноту протеста в связи с визитом Бильзеряна в Карабах

Официальный Баку направил Вашингтону ноту протеста в связи с визитом гражданина США Дэна Бильзеряна в Нагорный Карабах.

Согласно официальным азербайджанским источникам, накануне временный поверенный в делах США в этой стране Уильям Гил был вызван по этому вопросу в МИД Азербайджана, где ему вручили адресованную Госдепартаменту ноту.

«Было доведено до сведения высокопоставленного американского дипломата о том, что Бильзерян нарушил закон Азербайджана «О государственной границе» и Миграционный кодекс, и, не представив соответствующие документы, в обход наших контрольно-пропускных пунктов, проник на оккупированные территории Азербайджана», - заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

В направленной американской стороне ноте МИД Азербайджана также отметил, что Бильзерян незаконно приобрел огнестрельное оружие и в провокационных целях открыл из него показательный огонь по позициям Вооруженных сил Азербайджана.

«Мы также проинформировали американского дипломата о том, что этот человек делал на камеру нелицеприятные и безнравственные заявления, которые затрагивают достоинство и моральные ценности азербайджанского народа и противоречат духу дружественных отношений между Азербайджаном и США», - заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана.

Американский миллионер армянского происхождения, известный своим интересом к алкоголю, женщинам, экстремальным видам спорта и оружию и обычно публикующий в соцсетях многочисленные видео и фотографии, на которых он запечатлен в основном в окружении полуобнаженных женщин, на прошлой неделе прибыл в Ереван, получил паспорт гражданина РА, а затем отправился в Нагорный Карабах, где продемонстрировал свои навыки стрельбы из различных видов оружия.

После этого визита управление по расследованию особо тяжких преступлений Генпрокуратуры Азербайджана возбудило против Бильзеряна уголовное дело. По решению суда, в отношении него в качестве меры пресечения был избран арест. Имеющий в соцсетях миллионы подписчиков Бильзерян был объявлен в международный розыск.

Реагируя на это дело, «король покера», который не в первый раз оказывается в центре скандала, в беседе с американским журналом People заявил, что Баку начал против него преследование по политическим мотивам. «Я посетил Нагорный Карабах в составе группы людей. Однако власти Азербайджана возбудили уголовное дело только против меня, потому что я публичная личность. Азербайджан хочет сделать мой пример прецедентом и предупреждением для других», - сказал 37-летний Бильзерян.

Министерство иностранных дел Азербайджана не отрицает, что уголовное дело против Бильзеряна преследует цель пресечь визиты граждан США и других стран в Карабах.

«Мы проинформировали американскую сторону о выдвинутых против Бильзеряна обвинениях и о предпринимаемых шагах для привлечения его к ответственности. Азербайджанская сторона рассчитывает, что правительство Соединенных Штатов со всей серьезностью отнесется к озабоченности Баку и примет необходимые меры для того, чтобы граждане США воздерживались от посещения оккупированных территорий Азербайджана», - сказал представитель МИД Азербайджана.

Кстати, официальный Баку, уже один раз реализовал свою угрозу арестовать иностранного гражданина за его визит в Карабах. Два года назад по требованию Азербайджана власти Беларуси арестовали, а затем выдали режиму Алиева блоггера Александра Лапшина, имеющего гражданства Израиля, России и Украины. Блоггер был приговорен к трем годам тюремного заключения за посещение Карабаха. Он вышел из азербайджанской тюрьмы только после многочисленных призывов правозащитных организаций и проведенных с официальным Баку закулисных переговоров.