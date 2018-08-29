Визит Дэна Бильзеряна в Карабах был воспринят неоднозначно

Американский миллионер армянского происхождения Дэн Бильзерян, у которого миллионы подписчиков в Instagram и Twitter, сегодня завершил свой визит в Армению и покинул страну. Перед отъездом он посетил мемориальный комплекс Цицернакаберд. Об этом мы узнаем на его странице в Instagram.

Проведший в Армении два дня Бильзерян вместе с братом Адамом обратился с просьбой о получении армянского паспорта и принял участие в церемонии принесения присяги. Звезда соцсетей Дэн Бильзерян, известный своей разгульной жизнью, обычно публикующий многочисленные видео и фотографии, на которых он запечатлен в основном в окружении полуобнаженных женщин, приехал в Ереван лишь с двумя из своих подруг. Уже в Армении Бильзеряна сопровождал также сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян.

Страстный любитель алкоголя, женщин, экстремальных видов спорта, оружия и автомобилей, 37-летний Дэн Бильзерян также посетил Нагорный Карабах, где продемонстрировал свои навыки стрельбы из разных видов оружия.

В Степанакерте с Бильзеряном встретился омбудсмен Нагорного Карабаха Рубен Меликян. В беседе с Радио Азатутюн последний высказал мнение, что визит Бильзеряна был важен с точки зрения узнаваемости Карабаха в мире. Он также напомнил о встрече Бильзеряна с президентом США Дональдом Трампом, указал на его «политические связи».

«Мы имеем ситуацию, когда мы, будучи непризнанным государством, не можем предстать перед миром должным образом. Азербайджан, в свою очередь, прилагает усилия, чтобы помешать нам в этом вопросе, и об Арцахе мало кто знает. Визит Бильзеряна важен уже только в том смысле, что мы получим узнаваемость, мы уже имеем некоторую узнаваемость. По части Бильзеряна специалисты утверждают, что он имеет определенные политические связи», - сказал Меликян.

Между тем, визит Бильзеряна в Карабах дал также повод для критики. По словам политолога Стёпы Сафаряна, хорошо, что армяне хотя бы раз в жизни посещают свою родину, но мысль об установлении политических связей посредством Бильзеряна, которая в эти дни циркулирует в соцсетях, по его мнению, как минимум несерьезна.

«Критика больше звучит не в связи с тем, что Бильзерян прибыл с визитом или что семья Кочаряна использовала его с целью пиара, а в связи с тем, как ты чествуешь гостя. В качестве модели, если ты возлагаешь ему на голову лавровый венец, наделяешь его некими важнейшими политическими символами как решающего вопросы с президентом США или говорящего в мире об Арцахе, то, извините, это несерьезно. Не стоит иметь таких ожиданий. Если в вопросе наших отношений с США в плане связей с президентом США вся надежда остается на Дэна Бильзеряна, извините, можно закрыть Армению и уехать. У нас ведь есть дипломатический корпус, в конце концов, есть другие надлежащие способы коммуникации с любым президентом. Если и в вопросе Арцаха вся надежда на нем, извините, значит, мы должны поставить крест на этом вопросе», - сказал Сафарян.

Кстати, пресс-секретарь Министерства обороны Армении сообщил, что Бильзерян отправился в Карабах на самолете Минобороны Армении, с этой просьбой в Минобороны обратилось военно-политическое руководство Карабаха.

Хотя Дэн Бильзерян и сопровождающие его женщины уже покинули Армению, но они продолжают выступать в Интернете с публикациями, в которых рассказывают о своих впечатлениях от Армении.