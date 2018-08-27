Дэн и Адам Бильзеряны обратились за получением армянского паспорта и приняли участие в церемонии принесения присяги

Звезда интернета, «король покера» Дэн Бильзерян и его брат Адам сегодня в Армении приняли участие в церемонии принесения присяги в связи с получением гражданства Армении и обратились за получением своего первого армянского паспорта.

«Не только Дэн Бильзерян, но и его брат ранее, в 2014 году, указом получили гражданство. Просто установленная законодательством процедура такова, что после получения гражданства церемония принесения присяги и получение паспорта обязательно должны проходить в компетентном органе Республики Армения», - в беседе с Радио Азатутюн сказал начальник Паспортно-визового управления Полиции Армении Мнацакан Бичахчян.

«Кстати, отец Бильзеряна также имел гражданство и паспорт. Он приехал, обратился, чтобы заменить свой паспорт, получить биометрический паспорт и идентификационную карту. Как я понял, этому способствовало и воспитание отца, отец также был воодушевлены, он очень способствовал этому, агитировал [чтобы сыновья обратились за получением гражданство]», - добавил начальник Паспортно-визового управления Полиции Армении.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на военкомат ВС Армении, Дэн Бильзерян также встал на учет в военкомате ВС Армении.

Дэн Бильзерян, имеющий миллионы подписчиков на популярных социальных площадках Instagram и Twitter, сообщил о приезде в Армению посредством своего микроблока в Twitter. «Еду в Армению, оттуда – в Тайланд», - написал он.

Самолет Бильзеряна приземлился в ереванском аэропорту «Звартноц» в ночь на 27 августа.