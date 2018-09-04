Спустя неделю после встречи c Алиевым Путин встретится с Пашиняном

Переговоры между лидерами Армении и России состоятся в Москве 8 сентября. Об этом российской газете «Известия» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее о своей предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Вчера во время встречи с первокурсниками Московского государственного института международных отношений (МГИМО) министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что для Москвы важно услышать, как сам новый лидер Армении оценивает перспективы развития ситуации в Армении, намекая на арест Роберта Кочаряна и обвинения, выдвинутые генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову.

Газета «Известия» подчеркивает, что после своего избрания на должность премьер-министра Никол Пашинян уже в третий раз встретится с президентом России Владимиром Путиным. В первый раз они встретились 14 мая в Сочи в рамках саммита Евразийского экономического союза. Вторая встреча состоялась 13 июня в Москве во время открытия чемпионата мира по футболу. Обе встречи, по сути, были короткими, прошедшими на полях различных мероприятий. Предстоящая встреча в субботу, 8 сентября, фактически, станет первым полноценным саммитом руководителей двух стран.

Официальную повестку дня встречи стороны пока не обнародовали, однако многие предсказывают, что ключевыми станут вопросы членства и обязательств Армении в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Вчера глава МИД России поднял этот вопрос, подчеркнув, что в Москве придают большое значение тому обстоятельству, что Армения продолжает выполнять свои обязательства в рамках ОДКБ, тем самым способствуя укреплению авторитета союза.

Ситуацию с генеральным секретарем ОДКБ Юрием Хачатуровым ранее официальная Москва обсудила с руководителями других стран-членов ОДКБ – Казахстана и Беларуси. Несмотря на возбуждение уголовного дела против Хачатурова, он вернулся в Москву и продолжил исполнять обязанности генерального секретаря ОДКБ.

По некоторым наблюдениям, на предстоящей встрече Пашинян-Путин может быть также затронут вопрос возможного вступления Азербайджана в ОДКБ. О подобной перспективе недавно заявил руководитель комитета по правовым вопросам Милли Меджлиса Азербайджана Али Гусейнли. Последний сказал, что в новых геополитических условиях можно рассмотреть участие Азербайджана в ОДКБ или хотя бы получения статуса наблюдателя в организации.

Предстоящей встрече Пашинян-Путин предшествовали переговоры Путин-Алиев, состоявшиеся неделю назад в Сочи, по итогам которых был подписан ряд соглашений, направленных на углубление экономического сотрудничества. Был также затронут вопрос Нагорного Карабаха. На совместной пресс-конференции по итогам двусторонней встречи Алиев напомнил, что за последние годы Азербайджан приобрел у России вооружение примерно на 5 млрд долларов и сотрудничество в этой области продолжается.