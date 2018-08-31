Ален Симонян: Кочарян полагает, что, вернувшись в политику, может избежать обвинений

«Каждый гражданин Республики Армения может принять участие в выборах», - заявил член партии «Гражданский договор», депутат парламентской фракции «Елк» Ален Симонян, комментируя заявление экс-президента Армении Роберта Кочаряна о том, что тот собирается участвовать в досрочных парламентских выборах и рассчитывает стать одним из оппозиционных полюсов.

По словам Симоняна, возвращение Кочаряна в политику обусловлено не интересами граждан Армении, а стремлением защитить самого себя. «Он полагает, что подобным образом может защититься и избежать предъявленных ему обвинений», - сказал депутат.

В ответ на вопрос, возможно ли, что Республиканская партия Армении (РПА) и партия «Процветающая Армения» (ППА) поддержат его в политической борьбе, Роберт Кочарян предложил задать этот вопрос указанным партиям, однако также отметил, что ситуация, по его мнению, со временем будет так динамично развиваться, что ничего нельзя исключать.

Из РПА и ППА никто в течение всего дня не ответил. Ранее пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов заявил, что не исключает сотрудничества с Кочаряном, если их повестки совпадут.

Роберт Кочарян в интервью также сказал, что своей политической опорой считает всех тех люди, которые помнят годы его президентства и ценят успехи тех лет, особенно в экономической и внешнеполитической сферах.



Ален Симонян в этой связи отметил: «Все все помнят. Помнят все то, что происходило в годы правления Кочаряна, Сержа Саргсяна. Помнят даже происходившее в годы правления Левона Тер-Петросяна. Думаю, нужно как минимум 20-30 лет, чтобы люди забыли о монополиях, о событиях 1 марта».

Обращаясь к заявлениям Роберта Кочаряна касательно армяно-российских отношений о том, что опасно «отказываться» от уже выстроенных отношений, Ален Симонян сказал: «Никто ничего не должен доказывать в связи с нашими отношениями с Россией. Потому что та логика, в которой работали господин Кочарян и продолживший его власть Серж Саргсян, больше не действует. Выражение «отказываться от каких-либо отношений» было бы уместно в том случае, когда эти отношения выстраивали не имевшие легитимности Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Республика Армения имеет очень хорошие отношения с Российской Федерацией и сегодня имеет легитимную власть, которая углубляет эти отношения и выведет их на еще более высокий уровень. Почему мы часто говорим об этом? Потому что благодаря различным проплаченным эфирам, различным медиаплощадкам разные бывшие политические деятели пытались и пытаются решать свои личные проблемы, компрометируя Армению, нанося Армении ущерб».

Кстати, примечательно, что сегодня официальный сайт Кремля одним предложением сообщил о том, что в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил Роберта Кочаряна с днем рождения. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков проинформировал журналистов, что Путин в телефонном разговоре с Кочаряном не обсуждал тему уголовного преследования последнего. Песков добавил, что Путина и Кочаряна много лет связывают добрые отношения, которые не подвержены влиянию каких-либо событий, которые происходят в Армении.

«Будь то Путин или Трамп… «приводить сильного парня извне», относиться к стране в логике дворовых понятий, пытаться что-то доказать общественности, что меня поздравил Путин… Давайте прекратим эту логику и займемся выведением Армении и того образовавшегося за 20-30 лет болота, в которое ее завели путем грабежа, попытаемся решить проблему 7-миллиардного долга, проблему эмиграции», - прокомментировал Ален Симонян.

Политический обозреватель Акоп Бадалян считает, что будет предпринята попытка использовать поздравление Владимира Путина в пользу Кочаряна, представить его как знак поддержки. «Конечно, будет сделана попытка, и это также будет понятно, тем более, что на протяжении многих лет среди людей, в разных общественных и политических кругах пытались укоренить понятие о том, что Россия дала или не дала так называемое «добро». То есть, почти два десятилетия в Армении вся политическая жизнь была построена на этом опасном понятии. Опасном, потому что само по себе опасно, если какой-либо внутренний процесс ты обуславливаешь «добром» третьей страны. И теперь вернуться к этому… с одной стороны, понятно, что этим людям ничего другого делать не остается, они возвращаются и пытаются цепляться за это, использовать это. Но возвращение к этому в этой новой ситуации, как я считаю, помимо того, что опасно, также является проявлением неадекватности», - сказал Бадалян.