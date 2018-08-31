Роберт Кочарян заявил о намерении участвовать в досрочных парламентских выборах

Второй президент Армении Роберт Кочарян примет участие в предстоящих досрочных парламентских выборах. Об этом он заявил в интервью Sputnik Armenia.

На вопрос, насколько вероятно его участие в будущих досрочных выборах в Национальное Собрание, экс-президент ответил так: «Если я объявил о возвращении в политику, то соответственно, буду участвовать в этих выборах. Но времени еще много, а ситуация развивается очень стремительно. Пока следует оставить открытым вопрос формата и решать организационные вопросы, наметить цели, работать над мобилизацией тех, кого считаю своей политической опорой».

Что касается вопроса о вероятности того, поддержат ли его Республиканская партия или партия «Процветающая Армения», Роберт Кочарян сказал следующее: «Я рассматриваю возможность стать одним из оппозиционных полюсов Армении. Что касается партий, то об этом лучше спросить у них. Но мне кажется, что ситуация со временем будет так динамично развиваться, что ничего нельзя исключать. Но повторюсь, я не могу сегодня решать за них. Я рассчитываю прежде всего на себя, на свои силы, а также на граждан, сплотившихся вокруг меня».

Напомним, в рамках уголовного дела о кровавых поствыборных событиях 1-2 марта 2008 года, когда в столкновениях между демонстрантами и силовиками погибли 10 человек, второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении конституционного строя. 27 июля суд избрал в отношении него в качестве меры пресечения арест сроком на два месяца. 13 августа Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и освободил Кочаряна из-под ареста. Апелляционный суд принял за основу конституционное положение о неприкосновенности президента. Генпрокуратура оспаривает решение Апелляционного суда в Кассационном суде. Параллельно с этим жалобу в Кассационный суд также готовят адвокаты второго президента.