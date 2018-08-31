Четверо членов «Еркир цирани», в том числе Марина Хачатрян, заявляют о выходе из партии

Члены партии «Еркир цирани» Марина Хачатрян, Хачатур Шахбазян, Константин Гарибян и Астхик Петросян заявляют о своем намерении выйти из партии и ее списка на предстоящих 23 сентября досрочных выборах в Совет старейшин Еревана.

«Причиной решения является, по нашей оценке, несоответствие слов и дел», - говорится в их совместном заявлении.

«Мы благодарны всем членам партии «Еркир цирани» и журналистскому сообществу за интересную совместную работу», - отметили политики.

Напомним, что Марина Хачатрян является одной из ключевых фигур в партии «Еркир цирани», которую возглавляет бывший депутат Национального собрания Заруи Постанджян. Имя Марины Хачатрян связано со скандальным инцидентом, который произошел 13 февраля во время заседания Совета старейшин Еревана.