Четверо членов «Еркир цирани», в том числе Марина Хачатрян, заявляют о выходе из партии

Члены партии «Еркир цирани» Марина Хачатрян, Хачатур Шахбазян, Константин Гарибян и Астхик Петросян заявляют о своем намерении выйти из партии и ее списка на предстоящих 23 сентября досрочных выборах в Совет старейшин Еревана.
«Причиной решения является, по нашей оценке, несоответствие слов и дел», - говорится в их совместном заявлении.
«Мы благодарны всем членам партии «Еркир цирани» и журналистскому сообществу за интересную совместную работу», - отметили политики.
Напомним, что Марина Хачатрян является одной из ключевых фигур в партии «Еркир цирани», которую возглавляет бывший депутат Национального собрания Заруи Постанджян. Имя Марины Хачатрян связано со скандальным инцидентом, который произошел 13 февраля во время заседания Совета старейшин Еревана.
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