Парламент во втором и окончательном чтении принял законопроект о дополнительном заборе воды из Севана

Национальное собрание Армении 80 голосами «за», 1 - «против» во втором и окончательном чтении приняло законопроект о внесении поправок в закон об озере Севан.

Согласно законопроекту, помимо закрепленных в законе 170 млн кубических метров, предусматривается осуществить дополнительный забор еще 40 млн кубометров воды из озера.

Кстати, Министерство охраны природы дало данному законопроекту отрицательное заключение.

Вчера параллельно с обсуждением в парламенте законопроекта в первом чтении перед зданием НС акцию протеста проводили экологи, требуя не одобрять дополнительный забор воды из Севана.

Вчера Национальное собрание 68 голосами «за», 1 - «против» приняло этот законопроект в первом чтении.