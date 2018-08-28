Акция протеста возле здания парламента против законопроекта о дополнительном заборе воды из озера Севан

Группа экологов сегодня организовала акцию протеста возле здания Национального собрания, где началась внеочередная сессия по вопросу о дополнительном заборе воды из озера Севан.

Протестующие призвали законодателей не голосовать за данный законопроект.

«Мы хотим, чтобы они проголосовали против этого законопроекта. Но, конечно же, мы не думаем, что к нам присоединятся многие, потому что мы знаем, что в Национальном собрании сидят те же самые люди», - заявила эколог Сильва Адамян.

«Наши эксперты говорят, что есть возможность дополнительного водозабора из альтернативных водохранилищ, и это решит проблему, поскольку вода, которую забирают из Севана, все равно не доходит до фермеров, и они жалуются. Как говорят эксперты, озеро заболачивается, количество водорослей быстро растет, качество воды меняется. Поскольку дно нечистое, запасы рыбы снижаются, температура воды растет. Ученые говорят, что первый шаг, который нужно сделать, - это оставить Севан в покое», - добавила она.

Отметим, что согласно представленному в парламент законопроекту предлагается в текущем году увеличить забор воды из озера Севан со 170 миллионов до 210 миллионов кубометров.