Законопроект о дополнительном заборе 40 млн кубометров воды из озера Севан принят в первом чтении

Национальное собрание Армении 68 голосами «за», 1 - «против» сегодня на внеочередном заседании приняло в первом чтении законопроект о внесении поправок в закон об озере Севан, согласно которым помимо закрепленных в законе 170 млн кубометров воды предусматривается осуществить дополнительный забор еще 40 млн кубометров воды из озера.

Несмотря на критику, озвученную в адрес внесшего законопроект правительства, и фракция «Царукян», и фракция Республиканской партии Армении (РПА) проголосовали в поддержку законопроекта.

Вице-спикер НС, член фракции РПА Эдуард Шармазанов перед голосованием заявил, что быть оппозицией хорошо, но государственная идеология важнее. «Да, Севан - это свет наших глаз, Севан - наше национальное богатство, но, выбирая между плохим и худшим, мы должны выбрать плохое. Мы должны позволить попуск воды, чтобы наши фермерские хозяйства не лишились воды», - сказал он.

Председатель Государственного комитета водного хозяйства Инесса Габаян представила обоснования для дополнительного забора воды, отметив, что год выдался засушливый, а в оросительной сети есть огромные потери, более 55 тысяч фермерских хозяйств испытывают проблему с поливной водой.

«40 миллионов – это обоснованная цифра. Это возможность получить результат работы, проделанной в течение всего сельскохозяйственного года. Я должна прибавить к этому территорию Еревана, поскольку все орошаемые территории Еревана, зеленые насаждения и земельные участки, также орошаются за счет воды, поступающей из Севана», - сказала она.

Габаян также отметила, что вместо ранее подготовленного законопроекта, предусматривавшего забор 80 млн кубометров, они внесли проект, предусматривающий забор 40 млн кубометров.

Член фракции «Царукян» Сергей Багратян заявил, что, независимо от объема забора, представленные правительством аргументы не убедительны: «Вы всего лишь говорите, что потребовали 80 миллионов, а мы выделили 40 миллионов. Это для меня абсолютно не является обоснованием, по крайней мере, это смешное обоснование. Вы должны доказать необходимость забора этой воды и сопоставимость этого в текущей ситуации, когда на Севане ситуация «SOS», и перед нами стоит проблема спасения, вы внесли проект о дополнительном заборе 40 миллионов кубометров воды и никак не обосновываете это цифрами».

Параллельно с обсуждением в НС перед зданием парламента акцию протеста проводили экологи, требуя не одобрять дополнительный попуск воды из Севана. Это не только повредит окружающей среде, но также является незаконным, заявили они.

«В законе об озере Севан сказано, что баланс должен быть положительным, и в этих условиях, когда у нас с декабря прошлого года и до сих пор отрицательный баланс, это является грубым нарушением закона, это даже преступление – принимать закон в Национальном собрании и давать разрешение на дополнительный попуск воды», - сказала председатель общественной организации «Леса Армении» Назели Варданян.

Законопроект во втором чтении парламент обсудит завтра.