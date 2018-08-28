«Я понимаю, что могу стать очень серьезным консолидирующим центром» - Кочарян

Второй президент Армении Роберт Кочарян в интервью российской телекомпании НТВ обвинил армянские власти в осуществлении по отношению к нему политической вендетты.

Кочарян заявил, что сегодня к власти пришли люди, которые 10 лет назад, 1-2 марта 2008 года, организовали массовые беспорядки, вследствие которых погибли 10 человек.

«Поэтому я говорю о политической вендетте, - заявил Кочарян. - То есть, спустя десять лет пришли к власти те, которые тогда проиграли те выборы. И сегодня все их мысли заняты тем, как же расплатиться с людьми, которых они считают врагами».

На вопрос журналиста, анализировал ли он причины произошедшей в Армении революции, Кочарян ответил: «Анализировал. Считаю, что Сержу Саргсяну не стоило проводить конституционные реформы. Я тогда выступал с публичной критикой данной реформы, и, конечно, ему не стоило предпринимать попыток сохранить власть, пересев в кресло премьер-министра».

Экс-президент также коснулся своего заявления о возвращении в политику. Отвечая на вопрос журналиста о том, как именно он намерен вернуться - со своей партией или коалицией, Кочарян ответил: «Я оставил вопрос достаточно открытым. Я понимаю, что могу стать очень серьезным консолидирующим центром для тех людей, которые видят сегодняшние проблемы».

Напомним, в рамках уголовного дела о кровавых поствыборных событиях 1-2 марта 2008 года, когда в столкновениях между демонстрантами и силовиками погибли 10 человек, второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении конституционного строя. 27 июля суд избрал в отношении него в качестве меры пресечения арест сроком на два месяца. 13 августа Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и освободил Кочаряна из-под ареста. Апелляционный суд принял за основу конституционное положение о неприкосновенности президента. Генпрокуратура оспаривает решение Апелляционного суда в Кассационном суде. Параллельно с этим жалобу в Кассационный суд также готовят адвокаты второго президента.