Шармазанов не видит необходимости в том, чтобы менять Конституцию

По мнению вице-спикера Национального собрания Армении, пресс-секретаря Республиканской партии Армении (РПА) Эдуарда Шармазанова, нет необходимости менять Конституцию только потому, что премьер-министр не хочет подавать в отставку.

По словам Шармазанова, вчерашняя встреча премьер-министра Никола Пашиняна и спикера парламента Ара Баблояна «внушает надежду на то, что время для обсуждения вопросов демократическим путем, посредством диалога еще не истекло.

«Было зафиксировано три важных момента: во-первых, плюрализм, инакомыслие, свобода слова в Республике Армения является неоспоримым фактом. Во-вторых, судебная система, законодательная система и исполнительная система являются отдельными ветвями власти, и ни одна из них не может грозить другой пальцем, не может вмешиваться в функции другой. Мы не можем вмешиваться в функции Пашиняна, он не может вмешиваться в наши функции, мы оба не можем вмешиваться в функции судебной власти. Это закреплено Конституцией. В-третьих, в Армении фактически нет полноценных оснований для перехода к правосудию переходного периода, для этого нет никаких условий, никакой необходимости, и нынешняя система правосудия себя не исчерпала. И в-четвертых, в связи с внеочередными выборами: будем вести диалог – посмотрим», - отметил Эдуард Шармазанов.

Вице-спикер парламента считает, что Пашинян сам идет по тому пути, за который он критиковали прежние власти, обвиняя их в том, что они пошли на конституционные реформы ради удержания собственной власти.

«Что значит самороспуск парламента? Мы в нашей партии это не обсуждали. Я свою позицию четко изложил: я против таких самороспусков, чтобы Погос ли, Петрос или Мартирос удержал за собой должность премьера», - заявил Шармазанов.

Член партии «Гражданский договор», депутат фракции «Елк» Ален Симонян сказал, что на встрече Баблоян-Пашинян они еще раз представили свою позицию: «Никто не грозил пальцем, речь шла о законе. А что касается результатов встречи, то могу сказать, что у республиканцев есть проблема с восприятием, потому что каждое выступление, каждое заявление они воспринимают поспешно и панически, что неверно. Я считаю, что вследствие встречи стало очевидно, что было сказано, и в сказанном нами по большому счету ничего не изменилось».