Первый вице-премьер: Дело генерала Манвела Григоряна показало, чего стоила пропаганда концепции «нация-армия»

Дело генерала Манвела Григоряна показало, что проводимая прежними властями пропаганда концепции «армия-нация» «не стоила и гроша», сегодня в ходе Фейсбуковской пресс-конференции в эфире Азатутюн ТВ заявил первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян.

Комментируя разоблачения Службы национальной безопасности Армении в отношении депутата Национального собрания от Республиканской партии, председателя Союза добровольцев «Еркрапа», генерала Манвела Григоряна, обвиненного в присвоении имущества в особо крупных размерах, предназначенного для армии в дни апрельской войны 2016 года в Карабахе, Мирзоян отметил, что на протяжении многих лет говорилось о том, что армия - это наша святая святых, и любой, кто злоупотребляет в этой сфере, является предателем. И вот наступает момент истины… их пропаганда не стоила и гроша».

Арарат Мирзоян также напомнил, что раньше, когда оппозиция указывала на проблемы в армии, власти призывали не говорить об этом.

«Некоторые чиновники делали такие ура-патриотические заявления, что мы говорили: эти люди могут сделать все, но не в сфере армии и обороны. И мы, кто критиковал и говорил о том, что есть проблемы, представлялись как менее патриотичные. И когда мы спрашивали, что значит «армия-нация», они говорили: не говорите об этом, вы тем самым льете воду на мельницу врага», - отметил первый вице-премьер.

Напомним, генерал Манвел Григорян был задержан 16 июня. На следующий день Служба национальной безопасности по результатам обысков, проведенных в особняках и на территориях, принадлежащих генералу, распространила сообщение, в котором, в частности, говорится, что «зона отдыха, принадлежащая Манвелу Григоряну, была превращена в оружейный склад и автопарк с десятком ретро и современных автомобилей. Дача в Акналиче служила для генерала также как склад для продуктов питания, средств гигиены, медикаментов, военной формы, на которых была пометка «для солдата». Из писем при коробках, адресованных военнослужащим, очевидно, что содержимое коробок представляет собой отправленную еще в дни Апрельской войны 2016 года помощь для солдат на передовой».

19 июня суд удовлетворил ходатайство о его аресте. Ранее в тот же день Национальное собрание Армении лишило Манвела Григоряна депутатской неприкосновенности. Григорян обвиняется в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов, а также в хищении имущества в особо крупных размерах.