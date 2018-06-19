Манвел Григорян лишен депутатской неприкосновенности

Сегодня большинством голосов Национальное собрание Армении приняло решение о лишении члена фракции Республиканской партии Армении Манвела Григоряна депутатской неприкосновенности.

В ходе закрытого тайного голосования депутаты проголосовали как в пользу возбуждения уголовного дела в отношении Григоряна, так и за арест своего коллеги.

За решение возбудить уголовное дело в отношении Манвела Григоряна проголосовал 81 депутат, 3 депутата проголосовали против.

По вопросу о лишении Манвела Григоряна депутатской неприкосновенности 77 депутатов проголосовали в пользу данного решения, 3 депутата проголосовали против.

С инициативой рассмотреть вопрос на внеочередном заседании накануне выступило правительстве Армении. Правительство, в свою очередь, руководствовалось просьбой генерального прокурора Армении к премьер-министру страны.

Генпрокурор Артур Давтян сегодня в парламенте представил обоснования для возбуждения против Манвела Григоряна уголовного дела и ареста депутата.

Отметим, что сам Манвел Григорян в заседании не участвовал. Как сообщил председатель Национального собрания Ара Баблоян, Манвел Григорян в письменной форме уведомил его, что не будет присутствовать на рассмотрении вопроса.

Отметим, что согласно Конституции Армении уголовное преследование в отношении депутата может быть возбуждено только с согласия Национального собрания.

Член парламентской фракции Республиканской партии Армении, председатель Союза добровольцев «Еркрапа» Манвел Григорян был задержан в субботу по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 235 Уголовного кодекса РА («Незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

На следующий день Служба национальной безопасности распространила сообщение, в котором, в частности, говорится, что «зона отдыха, принадлежащая Манвелу Григоряну, была превращена в оружейный склад и автопарк с десятком ретро и современных автомобилей. Дача в Акналиче служила для генерала также как склад для продуктов питания, средств гигиены, медикаментов, военной формы, на которых была пометка «для солдата». Из писем при коробках, адресованных военнослужащим, очевидно, что содержимое коробок представляет собой отправленную еще в дни Апрельской войны 2016 года помощь для солдат на передовой».