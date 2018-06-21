Правление Союза добровольцев «Еркрапа» приостановит полномочия Манвела Григоряна

Заместитель председателя Союза добровольцев «Еркрапа» (СДЕ) Гамлет Айрапетян в беседе с Радио Азатутюн с уверенностью заявил, что на предстоящем через три дня заседании правления полномочия председателя союза Манвела Григоряна будут приостановлены.

Сегодня в центральном офисе СДЕ после совместного заседания ветеранов и членов правления СДЕ было опубликовано следующее заявление: «Поручить правлению в кратчайшие сроки приостановить полномочия председателя Союза добровольцев «Еркрапа» Манвела Григоряна. Во-вторых, до внеочередного конгресса приостановить финансово-экономическую деятельность СДЕ».

Учрежденный в 1993 году союз Манвел Григорян возглавляет с 1999 года. Он был переизбран четыре раза.

Арестованный во вторник, 19 июня, 62-летний депутат Национального собрания от Республиканской партии Армении, генерал-лейтенант Манвел Григорян, согласно сообщению Специальной следственной службы, обвиняется в незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов по предварительному сговору с группой лиц, а также в хищении вверенного ему имущества в особо крупных размерах путем присвоения вместе с группой лиц.

По сообщению правоохранительных органов, было найдено большое количество незаконно хранящегося оружия и боеприпасов в его особняке в селе Аршалуйс. В особняке депутата в Нагорном Карабахе было обнаружено большое количество патронов для ружей. В том же особняке также были мясные консервы с маркировкой «Паек солдата».

Ранее Служба национальной безопасности обнаружила мясные консервы с той же маркировкой, а также коробки с помощью, адресованной военнослужащим в ходе апрельской войны 2016 года в Карабахе, в домах Манвела Григоряна в Эчмиадзине, а также на территории компании «Ара и Айцемник», принадлежащей его сыну.

На сегодняшнем собрании членов СДЕ также прозвучало осуждающее заявление. Позднее Гамлет Айрапетян пояснил, что подобная необходимость возникла с учетом связанных с Манвелом Григоряном разоблачений, сделанных правоохранительными органами.

«Члены «Еркрапа» и члены правления СДЕ решительно осуждают имевшее место чудовищное явление, которое незаслуженно дискредитирует тысячи честных и преданных ветеранов», - говорится в заявлении.

Для обсуждения дальнейшей судьбы организации сегодня в центральный офис СДЕ прибыли как представители действующего правления союза, так и ветераны, которые в разные годы по причине разногласий с руководством союза разорвали связи с СДЕ. Хотя обсуждения проходили в закрытом режиме и журналистам доступ был закрыт, но, судя по периодически звучавшим громким голосам, дискуссия была бурной.

Участники сегодняшнего собрания заявили, что собираются созвать внеочередной съезд СДЕ: они поставили задачу повысить авторитет союза, который, по их мнению, пострадал после последних событий.

Основная часть собравшихся видит будущее управление СДЕ посредством коллегиального органа. Многие ветераны выразили мнение, что Манвел Григорян больше не должен руководить СДЕ.

Ветеран, бывший депутат Рустам Гаспарян не видит Григоряна даже в коллегиальном органе. «Это исключено. Мы пытаемся смысть с лица позор, навлеченный Манвелом», - сказал он.

Гаспарян считает, что Манвел Григорян действовал при покровительстве бывшего высшего руководства страны, в том числе президента Сержа Саргсяна.

По словам представляющего Альянс ветеранов Смбата Акопяна, Манвел Григорян действовал не в одиночку, поэтому структуры СДЕ должны быть подвергнуты аудиторской проверке.

Зампред правления СДЕ Гукас Улиханян заявил, что разоблачения СНБ стали для них неожиданностью.

А другой зампред Гамлет Айрапетян заявил, что не считает, что другие члены руководящего состава организации также могут отказаться в центре внимания правоохранителей.

Он заверил, что не знал о том, что в офисе СДЕ также хранились мясные консервы.

Согласно полиции, мясные консервы с маркировкой «Паек солдата, продаже не подлежит» были перевезены из офиса СДЕ в другое место по указанию супруги Манвела Григоряна Назик Амирян в день задержания генерала.