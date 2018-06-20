Секретарь Совбеза: Новые власти Армении поставили перед собой задачу развивать сферу авиации

Новые власти Армении поставили перед собой задачу развивать сферу авиации. Об этом в ходе «Фейсбуковской пресс-конференции» в эфире Азатутюн ТВ заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, комментируя информацию газеты «Коммерсантъ», согласно которой в ближайшем будущем арсенал Военно-воздушных сил Армении может пополняться российскими многофункциональными истребителями С-30СМ.

«В настоящее время обсуждаются различные способы решения этой задачи. Я надеюсь, что очень скоро мы сможем прийти к окончательному выводу, чтобы понять и наши ресурсы, и способы их использования для укрепления армянской армии. Это скорее планы и обмен мнениями», - сказал Армен Григорян.

Накануне газета «Коммерсантъ» написала, что Москва хочет поставить Еревану истребители Су-30СМ. Ссылаясь на свои источники, газета отметила, что незадолго до смены власти в Армении Минобороны страны отложило вопрос о закупке российских многофункциональных истребителей Су-30СМ до 2024 года. Контракт, подразумевающий поставку армянским ВВС не менее одной эскадрильи (не менее 12 истребителей), был подписан в 2012 году, но так и не вступил в силу из-за финансовых сложностей заказчика. По данным «Ъ», Россия рассчитывает реализовать соглашение уже с новым руководством Армении.

Разговоры о желании Армении приобрести Су-30СМ возобновились после того, как Никол Пашинян выложил в социальной сети Facebook фотографию, на которой он находится в кабине самолета, расположенного в военном аэропорту Эребуни (там находится 3624-я российская авиабаза)». Отметим, что в подписи под фотографией Пашинян назвал этот истребитель «одним из лучших в мире».