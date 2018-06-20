Арсенал ВВС Армении в ближайшем будущем может пополниться истребителями Су-30СМ - «Коммерсантъ»

Не исключено, что в ближайшем будущем арсенал военно-воздушных сил Армении пополнится многофункциональными истребителями С-30СМ российского производства. Об этом в статье под заголовком «Старый контракт для нового премьера» пишет московский «Коммерсантъ». По сведениям газеты, речь идет о приобретении как минимум одной эскадрильи, то есть 12 истребителей.

«Контракт, подразумевающий поставку армянским ВВС не менее одной эскадрильи, был подписан в 2012 году, но так и не вступил в силу из-за финансовых сложностей заказчика», - пишет московская газета.

Ссылаясь на свои источники, «Коммерсант» утверждает: «Разговоры о желании Армении приобрести Су-30СМ возобновились после того, как Никол Пашинян выложил в социальной сети Facebook фотографию, на которой он находится в кабине самолета, расположенного в военном аэропорту Эребуни (там находится 3624-я российская авиабаза)». Отметим, что в подписи под фотографией Пашинян назвал этот истребитель «одним из лучших в мире».

Чиновники российской военно-промышленной сферы пока отказываются давать какие-либо комментарии, однако источники «Коммерсанта» уже сообщают некоторые подробности о возможной продаже истребителей.

«Как рассказали «Ъ» несколько топ-менеджеров авиационной промышленности, предметный интерес к Су-30СМ армянские военные начали проявлять еще в 2010 году из-за необходимости обновления парка ВВС (их основу составляют советские Су-25 и Су-27, большая часть из которых нуждается в капитально-восстановительном ремонте и модернизации)», - пишет газета.

По сведениям «Коммерсанта», примерно в 2012 году Москва и Ереван подписали контракт, по условиям которого Армения должна была получить в течение нескольких лет не менее 12истребителей (санкцию на их поставку, по данным «Ъ», тогда же дал Владимир Путин). Но соглашение в силу так и не вступило из-за финансовых трудностей Армении. С тех пор стороны периодически и безуспешно обсуждали перспективы практической реализации контракта.

Газета отмечает, что в Москве пытались решить финансовую проблему Еревана, разрешив ему приобрести самолеты по внутрироссийским, а не экспортным ценам

По утверждению «Коммерсанта», Москва рассчитывает приступить к реализации контракта как можно скорее: это нужно для загрузки Иркутского авиастроительного завода до 2022 года (тогда производство Су-30СМ планируется свернуть, а ставку сделать на Су-35, который серийно производится на заводе в Комсомольске-на-Амуре).

По информации издания, в последний раз к теме закупок Су-30СМ стороны возвращались за несколько месяцев до революции в Армении, приведшей к смене премьера (вместо Сержа Саргсяна им стал Никол Пашинян) и обновлению силовой части кабинета министров.

«Именно на этой встрече представители Минобороны Армении сообщили российским переговорщикам, что закупка ранее законтрактованных «Сухих» откладывается на шесть лет, то есть до 2024 года», - пишет «Коммерсантъ», добавляя, что Россия рассчитывает реализовать соглашение уже с новым руководством Армении.