Премьер своей записью не хотел оказать давление на свободу слова

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверяет, что, разместив запись в Facebook о том, что некоторые телеканалы занимаются «антигосударственной пропагандой», не имел цели оказать давление на свободу слова.

«В разъяснениях нет необходимости. Я считаю, что внимательный читатель понял бы, что там говорилось, что сегодня в Армении существует неограниченная свобода слова. И я думаю, вы все в своей работе это видите и засвидетельствуете», - сегодня в беседе с журналистами в компании «Синопсис Армения» заявил Никол Пашинян.

Вчера на своей странице в Facebook Пашинян написал: «Некоторые телеканалы, фактически, пользуясь неограниченными возможностями свободы слова, решили заняться антигосударственной пропагандой». Призвав не делать этого, премьер отметил, что «цивилизованность властей некоторые вновь и вновь путают со слабостью и простодушием».

Комментируя свое вчерашнее заявление, премьер-министр сегодня не уточнил, о каких телеканалах идет речь. «Я понимаю, что в прошлом соответствующие органы указывали, что и как говорить. Я всего лишь хочу, чтобы сегодняшняя ситуация, когда этого явления не существует, не использовалась во зло и не велась антигосударственаня пропаганда. Я не хочу адресовать это кому-то конкретно, поскольку если я адресую кому-то конкретно, получится, что хочу кого-то, так сказать, сделать мишенью. Я всего лишь озвучиваю сигнал, просьбу, призыв – так не делать», – сказал Пашинян.

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн, премьер-министр коснулся разоблачений, связанных с генералом Манвелом Григоряном, обвиняемым в незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также в хищении и присвоении имущества армии. «У нас были оперативные сведения, и мы их использовали», - сказал он.

Премьер-министр сегодня посетил компанию «Синопсис Армения». Сотрудники этой компании, являющейся одним из лидеров Армении в сфере информационных технологий, активно участвовали в возглавляемой Николом Пашиняном «бархатной» революции, в том числе заставив удалить из офиса компании портреты ушедшего в отставку с поста премьера экс-президента Сержа Саргсяна.

Сотрудники компании выразили обеспокоенность в связи с принятым правительством на прошлой неделе решением, согласно которому обязательный компонент накопительной пенсионной системы будет в полном объеме внедрен с 1 июля этого года, то есть теперь он распространится не только на государственный, но и на частный сектор, но по сравнению с взимающимися прежде 5% от зарплаты теперь будут взиматься в качестве обязательных пенсионных выплат 2,5% от зарплаты граждан.

Глава правительства заверил, что это решение было принято для того, чтобы выиграть время и решить вопрос в дальнейшем на основе консенсуса. «Принятое решение отражает не наш глобальный подход, а преследует практическую цель получить время, чтобы обсудить этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами в спокойных условиях, без цейтнота. Я знаю, что это решение является болезненным для многих присутствующих. Мне действительно жаль, что мы были вынуждены принять такое решение. Но это наиболее сбалансированное решение – с одним условием, что мы с этого момента, с сегодняшнего дня имеем возможность, и в ближайшие месяцы нашей задачей будет сесть и в спокойных, рабочих условиях обсудить эту проблему».

Премьер подтвердил, что если в результате дальнейших обсуждений будет решено отменить накопительную пенсионную систему, то все выплаченные суммы с процентами будут возвращены гражданам.