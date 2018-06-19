Пашинян призвал телеканалы не заниматься «антигосударственной пропагандой»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал ряд телеканалов не заниматься «антигосударственной пропагандой».

«Некоторые телеканалы, фактически, пользуясь неограниченными возможностями свободы слова, решили заняться антигосударственной пропагандой. Это, возможно, из тех случаев, когда цивилизованность властей некоторые вновь и вновь путают со слабостью и простодушием. Не делайте! Просто, не делайте!», - написал Пашинян на своей странице в Facebook, не уточняя, какие именно телеканалы он имеет в виду.