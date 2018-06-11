Предложение о внесении поправок в закон «О накопительных пенсиях» стало предметом полемики

На сегодняшнем заседании правительства приняло предложение о внесении изменений в закон «О накопительных пенсиях», которое будет направлено в Национальное собрание. В соответствии с данными изменениями, с 1 июля этого года граждане, родившиеся в 1974 году и позже, будут обязаны из своих доходов перечислять 2,5% в накопительную систему.

В общей сложности, в эту систему должны поступать 10% доходов, из которых, согласно изменениям, государство берет на себя 7,5%

Напомним, согласно действующему закону, граждане и государство должны перечислять в систему по 5%.

Внеочередное заседание правительства прошло сегодня довольно бурно. Премьер-министр Никол Пашинян предложил принять эти поправки, объяснив, что ситуация прошла точку невозврата и откладывать введение обязательного компонента для всех было бы несправедливо, поскольку работающие в госсекторе граждане уже в ней участвуют. Однако министр экономического развития и инвестиций, член АРФ «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян возразил, что остались вопросы, ответов на которые у него нет. Между премьером и министром завязалась полемика.

Минасян отметил, что сам, будучи тем человеком, который в Конституционном суде смог доказать ряд пробелов обязательной накопительной пенсионной системы и необходимость ее изменения, сейчас затрудняется оценить, выполнены ли решения Конституционного суда и устранены ли те риски, которые они в ней видели.

«Я понимаю, что сейчас принимается вынужденное решение, тем не менее, крайне важно соблюсти эту конституционную норму. Исходя также из того обстоятельства, что я как представитель «Дашнакцутюн» никогда не голосовал за обязательную накопительную систему, я и на этот раз также остаюсь при своем мнении», - сказал министр.



На вопрос премьер-министра, каково его мнение, Минасян ответил: «Я против существующей обязательной накопительной модели, но, понимаю при этом, что сегодняшнее решение является вынужденным».



На следующей вопрос Пашиняна, считает ли он, что на заседании правительства присутствуют люди, которые не понимают, что это вынужденное решение, Минасян ответил: «Нет. Речь идет о следующем: отсрочка и возможность обсудить, думаю, может привести к гораздо лучшим решениям. Хотя я принимаю тот подход, что сегодня мы облегчаем финансовое бремя 200 тысяч человек. Я вовсе не хочу критиковать решение, которое принимается».

В свою очередь премьер-министр отметил, что правительство действует в рамках коллективной ответственности. Он напомнил, что они на заседании правительства, а не в парламенте и не являются парламентской оппозицией.

«Если Вы говорите, что у Вас есть вопросы, ответов на которые у Вас пока нет, нахождение ответов на вопросы также является Вашей рабочей обязанностью, нашей общей рабочей обязанностью. И поэтому давайте очень четко поймем вот что: сейчас либо мы берем на себя эту коллективную ответственность, либо не берем. Для меня тема очень ясная: это решение мы либо всей командой принимаем, а мы должны пойти на это решение, тем более Вы тоже говорите, что это вынужденное решение, либо, извините, я как премьер-министр не согласен, извините … с безмозглыми действиями. Теперь я как премьер-министр и правительство берут на себя эту ответственность, и мы убеждены, что это шаг, который мы должны сделать, двигаясь вперед, а не назад. Тот, кто берет на себя эту ответственность, тот с нами, а тот, кто отказывается ее брать, тот не с нами. Я хочу, чтобы мы это четко зафиксировали», - сказал Пашинян.

Арцвик Минасян ответил, что будет выполнять это решение, поскольку «решение, принятое коллегиальным органом, подлежит выполнению».

«По-другому и быть не могло. Вы никому не делаете этим одолжение», - прервав Минасяна, сказал премьер.