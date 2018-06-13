Марукян: Пашинян пока не принял заявление об отставке Тандилян

Премьер-министр Никол Пашинян пока не принял заявление об отставке министра труда и социальных вопросов Мане Тандилян, когда оно будет принято, партия «Просвещенная Армения» выдвинет на должность министра труда и социальных вопросов нового кандидата. Об этом сегодня в беседе с журналистами сообщил руководитель партии «Просвещенная Армения», депутат блока «Елк» Эдмон Марукян.

Он подчеркнул, что вопрос отставки Тандилян в партии не обсуждался и это стало для них неожиданностью.

Напомним, вчера министр труда и социальных вопросов, заместитель председателя партии «Просвещенная Армения» Мане Тандилян подала в отставку, пояснив, что ее шаг обусловлен принципиальными разногласиями в вопроса обязательной накопительной пенсионной системы.

Тандилян в разъяснении причин своей отставки отметила, что всегда выступала против обязательного компонента накопительной пенсионной системы, в том числе организовывая со своими единомышленниками акции протеста против его внедрения, и сейчас считает, что в основу накопительной системы должен быть заложен принцип свободного волеизъявления и возможности выбора, учитывая рисковость и долгосрочность системы.

«Этот вопрос имеет для меня принципиальное значение. Обязательный компонент не пользовался и не пользуется общественной поддержкой, и причины этого многочисленны и многоплановы. Он содержит и социальные, и правовые, и политические, и системные проблемы, и без обсуждения с общественностью, выявления проблем и нахождения единых и приемлемых решений я не вижу пути для внедрения обязательного компонента в полном объеме», - заявила Тандилян, также сообщив, что покидает и ряды партии «Просвещенная Армения».

«Для нас это также стало неожиданностью, то есть, для партии это стало неожиданным решением, но, в то же время, я с большим уважением отношусь к решению госпожи Тандилян. Знаете, она была одним из лидеров движения «Я против», и, естественно, обязательная накопительная система и вопросы, связанные с ее внедрением, для нее имеют очень важное и существенное значение. Если премьер-министр примет заявление об отставке, мы будем вынуждены выдвинуть другого кандидата. Если нет, если будет вариант, что госпожа Тандилян продолжит работу, естественно, мы будем это приветствовать», - сказал сегодня Эдмон Марукян.

На вопрос Радио Азатутюн, есть ли уже у них список возможных кандидатов на эту должность, Марукян ответил, что в партии «Просвещенная Армения» есть хороший людской ресурс, они могут выдвинуть кандидата на должность любого министра.

На вопрос, считает ли он возможным, что в результате беседы между Пашиняном и Тандилян со стороны премьера будут даны заверения в том, что что-то изменится, принципиальные разногласия будут устранены и Тандилян продолжит работу на посту министра, лидер партии «Просвещенная Армения» ответил, что не хотел бы говорить в сослагательном наклонении. «Естественно, они встретятся, побеседуют, остальное мы увидим», - сказал Марукян.