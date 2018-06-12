Инициатива «Я против» организует акции протеста против внедрения обязательной накопительной пенсионной системы

Члены инициативы «Я против» убеждены, что для подавляющего большинства общественности обязательная накопительная пенсионная система все еще неприемлема. К системе нет доверия, поскольку людей принуждают отказаться от части их дохода, говорят активисты.

По словам члена инициативы «Я против», выступавшей против внедрения обязательной накопительной пенсионной системы в 2014-2015 годах, Давида Манукяна, нынешнее правительство, безусловно, пользуется доверием подавляющего большинства общественности, однако предложенная властями система, по его словам, по сути осталась прежней. «Я по-прежнему против, потому что эта система не пользуется моим доверием. В конце концов, правительства будут постоянно меняться, а система в этом виде не пользуется моим доверием и доверием подавляющего большинства общественности», - сказал Манукян.

Правительство на вчерашнем заседании после бурных дискуссий приняло предложение о внесении изменений в закон «О накопительных пенсиях», которое будет направлено в Национальное собрание. В соответствии с данными изменениями, с 1 июля этого года граждане, родившиеся в 1974 году и позже, будут обязаны из своих доходов перечислять 2,5% в накопительную систему.

В общей сложности, в эту систему должны поступать 10% доходов, из которых, согласно изменениям, государство берет на себя 7,5%. Напомним, согласно действующему закону, граждане и государство должны перечислять в систему по 5%.

По словам Давида Манукяна, неясен ответ на вопрос о том, «как будет определяться эквивалентность сумм» в 45-летнем долгосрочном отрезке.

По словам члена инициативы «Я против» Левона Арутюняна, они не намерены молчать и собираются организовать акции протеста против внедрения обязательной накопительной пенсионной системы. «Ни один ключевой аспект не изменился, остался тот же самый обязательный компонент, остались те же вопросы: куда идут инвестиции, почему идут?» - сказал Арутюнян. Он подчеркнул, что инициатива «Я против» требует отложить принятие закона и начать общественные обсуждения.

Вчера на заседании правительства во время довольно бурного обсуждения вопроса премьер-министр Никол Пашинян заявил, что предлагаемое решение позволит избежать кризиса, потому что если решение не будет принято, уже участвующие в пенсионной системе 207 тысяч граждан будут продолжать ежемесячно выплачивать 5% в месяц. А если выполнение решения будет отложено, участвующие в пенсионной системе граждане будут продолжать платить, а оставшиеся 80 тысяч – нет, поэтому возникнет неравенство. А если вообще отказаться от системы, то во всей системе начнутся потрясения, сказал Пашинян.

Премьер-министр, фактически, сказал, что спустя некоторое время граждане снова станут выплачивать в пенсионную систему 5% своего дохода вместо 2,5%. Однако это произойдет после снижения подоходного налога, чтобы граждане не оказались под дополнительным финансовым бременем.

Отметим, что сегодня по причине несогласия с внедрением обязательного компонента накопительной пенсионной системы подала в отставку новоназначенный министр труда и социальных вопросов Мане Тандилян.

Между тем, член парламентской фракции Республиканской партии Армении Хосров Арутюнян считает решение не отменять обязательную накопительную пенсионную систему «очень разумным».

В беседе с Радио Азатутюн Арутюнян отметил, что фракция РПА пока не обсуждала вопрос о том, как будет голосовать по данному законопроекту, однако, по его словам,хорошо, что нынешнее правительство признает, что прежняя власть была права, внедряя эту систему.

Блок «Царукян» изначально выступал против обязательной накопительной системы. Депутат блока Геворк Петросян сегодня заявил, что как юрист остается при своем мнении: система является проблемной с точки зрения права собственности. Тем не менее, то, как проголосует фракция «Царукян», по его словам, покажут обсуждения во фракции.

«Тем не менее, в плане доверия народа мы не можем не констатировать существенного сдвига. Если народ доверяет своему правительству, пусть он уступит часть своего заработка. Другой вопрос: будет ли это правительство существовать 40 лет, чтобы доверие народа также сохранялось?» - в беседе с Радио Азатутюн сказал Петросян.