«Такого не будет» - Арцвик Минасян в отставку не уйдет

Представитель АРФ «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян не уйдет в отставку с поста министра экономического развития и инвестиций. Об этом Минасян заявил сегодня после заседания Национального собрания в ответ на вопрос Радио Азатутюн.

Корреспондент Радио Азатутюн, в частности, поинтересовался у Минасяна, возможно ли, что он, так же как министр труда и социальных вопросов Мане Тадилян, уйдет в отставку, учитывая, что он выступил против внедрения обязательной накопительной пенсионной системы, а также четыре года назад был в числе подавших иск в Конституционный суд по вопросу ее антиконституционности.

«Сейчас вы убеждаете меня, чтобы я подал в отставку. Такого не будет, по крайней мере, до тех пор, пока не будет решений, предусмотренных Конституцией. Вопрос обязательной накопительной пенсионной системы находится в повестке дня правительства, и последнее резюме премьер-министра об обсуждении того дня было следующим: «да, мы не считаем этот вопрос закрытым, мы должны изучить, оценить конституционность системы, и поскольку Конституционным судом было принято два решения, необходимо тщательно изучить и оценить, насколько были выполнены эти решения, во-вторых: насколько она соответствует интересам нашей страны и наших граждан, и подлежит ли она изменениям, отмене вообще или продолжит действовать». Это вопрос будущего. А это означает, что необходимо подробно и глубоко рассмотреть этот вопрос», - сказал Минасян.

На вопрос, почему правительство не откладывает выполнение закона, если он настолько проблемный и если и есть сомнения, Минасян ответил: «Поэтому-то правительство по предложению премьер-министра и избрало вариант, который в данный момент по возможности смягчает финансовое бремя граждан, но вообще вопрос пересмотра, отмены либо изменения системы находится в повестке и нуждается в изучении».

Напомним, правительство на заседании 11 июня приняло предложение о внесении изменений в закон «О накопительных пенсиях», которое будет направлено в Национальное собрание. В соответствии с данными изменениями, с 1 июля этого года граждане, родившиеся в 1974 году и позже, будут обязаны из своих доходов перечислять в накопительную систему 2,5% вместо установленных законом 5%, а государство берет на себя перечисление 7,5% вместо установленных законом 5%.

Решение было принято после бурных обсуждений. По причине этого решения о своей отставке заявила новоназначенный министр труда и социальных вопросов Мане Тандилян. На заседании правительства против данного решения высказался также министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян.