Участие Карабаха в переговорах - «единственный путь к всеобъемлющему урегулированию»

Официальный Степанакерт приветствует заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о необходимости участия Нагорного Карабаха в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян подчеркивает, что премьер-министр Армении говорит то, за что Степанакерт борется уже 20 лет. «Это заявление очень важно. Мы тоже более 20 лет постоянно пытаемся восстановить полноценный формат переговоров. Это единственный путь к действительно всеобъемлющему урегулированию конфликта. Это не означает, что переговоры должны быть заморожены прямо сейчас, но параллельно с этим, наверное, следует придать новое качество работам по восстановлению полноценного формата», - сказал Бабаян.

Нагорный Карабах в качестве стороны конфликта остался за рамками переговоров в формате Минской группы ОБСЕ в конце 1990-х годов. По словам Бабаяна, в Карабахе понимают, что возвращение за стол переговоров не будет легким, Азербайджан попытается продвинуть свои требования. «Естественно, Азербайджан будет спекулировать фактором «азербайджанской общины» и т. д. Но это несерьезно. Если они хотят, чтобы общины, как некое демократическое выражение, также участвовали в определении своей судьбы, пусть в этих переговорах участвуют также лезгинская, талышская, аварская общины Азербайджана, поскольку этот конфликт в какой-то мере также затрагивает и их будущее», - сказал пресс-секретарь президента Карабаха.

Официальный Баку уже успел раскритиковать позицию премьер-министра Армении о необходимости возвращения Степанакерта за стол переговоров.

«Подобные заявления руководства Армении мы расцениваем как шаг, направленный на нарушение переговорного процесса и сохранение основанного на оккупации неконструктивного статус-кво», - заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Давид Бабаян не исключает, что Азербайджан прибегнет также к провокациям на линии соприкосновения.

В то же время, он подчеркивает, что Никол Пашинян имеет право говорить от имени Карабаха: «Конечно, г-н Пашинян имеет как моральное, так и политическое право говорить также в данном случае от имени Арцаха. С другой стороны, категория «карабахский» не является правовой или политической. Даже если г-н Кочарян и г-н Серж Саргсян были родом из Карабаха, и это стало основанием, скажем, для изменения формата [переговоров под эгидой] Минской группы ОБСЕ, это не имеет какой-либо правовой основы. Сопредседательство Минской группы ОБСЕ в то время должно было пресечь провокации Азербайджана и сказать: какая разница откуда родом нынешнее руководство Армении, разве это правовая или политическая категория? Поэтому это нужно рассматривать в этих двух плоскостях. С одной стороны, будучи руководителем Республики Армения, Никол Пашинян имеет и моральное, и политическое право, с другой стороны, это не политическая и не правовая категория. Нужно просто работать в направлении восстановления полноценного формата».

Представитель оппозиционной карабахской партии «Национальное возрождение» Тигран Григорян также считает, что в ближайшем будущем Карабах будет трудно вернуть за стол переговоров. Однако Григорян придает большую важность тому факту, что точка зрения властей Армении и Карабаха в вопросе формата урегулирования стала единой.

«Всем понятно, что Азербайджан в ближайшие годы не позволит, чтобы Нагорно-Карабахская Республика стать полноценной стороной переговорного процесса. Однако следует отметить, что эта позиция, этот подход на протяжении лет озвучивался руководством Республики Арцах, и можно отметить, что, фактически, позиции властей Республики Арцах и Республики Армения в этом вопросе совпадают. Я сам считаю, что даже в ближайшие десятилетия переговорный процесс не приведет к какому-либо эффективному решению, и чисто в плане риторики это заявление Николя Пашиняна можно приветствовать, поскольку от армянской стороны международное сообщество ожидает новых подходов», - сказал Григорян.