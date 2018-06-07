Баку критикует позицию премьер-министра Армении о возвращении Степанакерта за стол переговоров

Официальный Баку подверг критике позицию премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возвращении представителей Степанакерта за стол переговоров по карабахскому урегулированию.

«Подобные заявления руководства Армении мы расцениваем как шаг, направленный на нарушение переговорного процесса и сохранение основанного на оккупации неконструктивного статус-кво», - согласно АПА, заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, «международную правовую ответственность Армении как стороны конфликта определяют присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных землях Азербайджана и продолжение оккупации».

«Армянская сторона должна понимать, что переговоры, которые ведет наша страна на протяжении 25 лет с Арменией – оккупантом и агрессором – самая большая уступка со стороны Азербайджана», - также отметил Гаджиев.

По словам главы пресс-службы МИД Азербайджана, «гражданский статус армянской общины Нагорного Карабаха не изменился: наряду с азербайджанской общиной Нагорного Карабаха они продолжают оставаться гражданами Азербайджанской Республики».

Напомним, после вступления в должность премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о необходимости возвращения Нагорного Карабаха за стол переговоров. Эту позицию он еще раз подтвердил сегодня в Национальном собрании, представляя программу своего правительства. Пашинян заявил, что, в отличие от президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, которые в прошлом либо руководили Карабахом, либо участвовали в организации его самообороны, он не имеет права вести переговоры от имени Карабаха, жители которого не участвуют в выборах Армении. Предвосхищая требование Азербайджана об участии в переговорах также бывшей азербайджанской общины Карабаха, Пашинян подчеркнул, что азербайджанцы, которые покинули территорию Карабаха в результате конфликта, и до, и после конфликта являлись гражданами Азербайджана и участвовали в формировании властей Азербайджан, в том числе посредством выборов президента. А значит, подчеркнул премьер-министр Армении, у действующего президента Азербайджана уже есть мандат на ведение переговоров и от их имени.