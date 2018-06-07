Премьер-министр Армении представил основные приоритеты правительственной программы

Сегодня в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян представил основные приоритеты программы недавно сформированного им правительства.

В своем выступлении Пашинян подчеркнул, что целью возглавляемого им правительства будет формирование власти исключительно посредством свободного волеизъявления народа, верховенства закона, равенства всех перед законом, национального единения и согласия, обеспечения внутренней и внешней безопасности Армении, повышения уровня защищенности Армении и Нагорного Карабаха, искоренения коррупции, защиты прав человека, создания условий для благоприятной среды жизни людей и так далее.

По словам Пашиняна, все выборы в Армении, кроме президентских выборов 1991 года и парламентских выборов 1999 года, фальсифицировались, и важнейшей задачей нового правительства является обеспечение проведение свободных, справедливых, прозрачных и демократических выборов в течение года. Как подчеркнул Пашинян, его политической силе выгодно, чтобы досрочные выборы были проведены как можно скорее, поскольку он уверен, что получит подавляющее большинство. Однако, по словам премьера, необходимо реформировать избирательную систему и дать возможность политическим силам, которые не были готовы к досрочным выборам, «выйти из цейтнота», чтобы народ мог принять «информированное решение» на выборах, которое не будет обуславливаться только «революционной эйфорией».

В своем выступлении Пашинян коснулся других вопросов, в том числе проблемы Нагорного Карабаха. По его словам, в отличие от президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, которые в прошлом либо руководили Карабахом, либо участвовали в организации его самообороны, он не имеет права вести переговоры от имени Карабаха, жители которого не участвуют в выборах Армении. Он вновь подчеркнул, что Карабах должен вернуть себе статус полноправного участника переговоров, который он получил на Будапештском саммите ОБСЕ 1994 года, но которого фактически лишился в 1998 году.

Одновременно, предвосхищая требование Азербайджана об участии в переговорах также бывшей азербайджанской общины Карабаха, Пашинян подчеркнул, что азербайджанцы, которые покинули территорию Карабаха в результате конфликта, и до, и после конфликта являлись гражданами Азербайджана и участвовали в формировании властей Азербайджан, в том числе посредством выборов президента. А значит, подчеркнул премьер-министр Армении, у действующего президента Азербайджана уже есть мандат на ведение переговоров и от их имени.

Пашинян в своем выступлении также говорил о приоритетах его правительства в сфере экономики и социального развития. «Среди целевых приоритетов нашего правительства – отсутствие искусственных монополий, защита экономической конкуренции, создание рабочих мест, преодоление бедности, отрицание насилия, целесообразное использование природных богатств», - заявил он.

Как отметил Пашиняна, еще одним фактором, препятствующим реальному экономическому развитию, является теневая экономика. Борьба против «тени» и увеличение государственных доходов также среди приоритетов нового правительства.

Выступление Пашиняна длилось более часа. После него последовали вопросы от депутатов.

Для того, чтобы программа была утверждена, правительству необходимо получить голоса как минимум 53 депутатов.

Республиканская партия Армении (РПА) ранее заявила, что не будет препятствовать принятию программы. Руководитель парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян сегодня в беседе с Радио Азатутюн заявил, что «порядка 12» депутатов фракции проголосуют за утверждение программы.