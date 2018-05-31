США обсуждают с новым правительством Армении программы содействия - посол США

Соединенные Штаты обсуждают с новым правительством Армении возможность возобновления программ корпорации «Вызовы тысячелетия». Об этом сегодня в беседе с журналистами сказал посол США в Армении Ричард Миллз.

По словам посла, вопрос оказания содействия Армении со стороны официального Вашингтона был включен в повестку дня ереванских переговоров заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Бриджит Бринк. Высокопоставленный американский дипломат на днях посетила Ереван, ее приняли президент Армении Армен Саркисян, премьер-министр Никол Пашинян и министр иностранных дел Зограб Мнацаканян.

«Мы рады, что у нас есть возможность обсудить с новым правительством Армении то, как США могут поддержать новое правительство Армении. Вы знаете, что на прошлых выходных здесь была старший представитель Госдепартамента, заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Бриджит Бринк. Она провела обсуждения с министром иностранных дел, премьер-министром и президентом, чтобы выяснить, как мы можем поддержать новое правительство Армении. Мы обсудили возможные варианты помощи со стороны США. Также обсуждалась возможность других элементов сотрудничества, содействия в рамках программы «Вызовы тысячелетия». Мы продолжим эти обсуждения», - сказал американский посол.

Напомним, в 2006 году корпорация «Вызовы тысячелетия» планировала предоставить Армении около 235,6 млн долларов на строительство ирригационных систем и сельских дорог. После кровавых поствыборных событий 1 марта 2008 года корпорация заявила, что пересмотрит свою деятельность в Армении. В 2009 году Совет директоров корпорации решил прекратить финансирование программы дорожного строительства стоимостью 67 млн долларов в связи с ухудшением позиций Армении по линии ряда политических показателей. Продолжилась и была доведена до завершения лишь программа строительства ирригационных систем.

Американская правительственная корпорация «Вызовы тысячелетия» имеет право приостанавливать или прекращать программы, если страна не обеспечивает необходимый прогресс по ряду демократических показателей: свобода прессы, борьба с коррупцией, прозрачность деятельности правительства, демократическое управление.

После избрания Никола Пашиняна премьер-министром Армении Американский комитет «Ай дат» призвал госсекретаря США поддержать доведение до успешного завершения беспрецедентной, мирной и конституционной смены власти в Армении, в ускоренном порядке обсудив возможность предоставления гранта в размере 140 млн долларов посредством корпорации «Вызовы тысячелетия». В ответ новоназначенный госсекретарь США Майк Помпео на днях приветствовал мирную и конституционную смену власти в Армении и пообещал обсудить возможность предоставления Армении финансового содействия по программе корпорации «Вызовы тысячелетия».

Посол США сегодня также коснулся вопроса о том, почему президент США Дональд Трамп не поздравил власти Армении в связи с 100-й годовщиной провозглашения Республики Армения, хотя поздравил президента Азербайджана по случаю 100-летния провозглашения Азербайджанской Республики.

«Вы знаете, что правительство Армении официально будет отмечать День независимости в сентябре. Я ожидаю, что США официально поздравят власти Армении в то время. Я считаю, что очень важно, что президент Трамп поздравил новое правительство и народ Армении с мирными акциями протестами, открывшими новую страницу в истории Армении», - сказал посол США в Армении.