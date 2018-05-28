Бриджит Бринк: «Меня воодушевляют дух и энергия армянского народа»

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Бриджит Бринк 27-28 мая посетила Армению с целью проведения встреч с представителями нового правительства и гражданского общества страны, сообщает посольство США в Армении.

В ходе первой встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Бриждит Бринк поздравила его с избранием на эту должность и мирной передачей власти. Она приветствовала приверженность премьер-министра Армении борьбе с коррупцией и предложила постоянную поддержку США в этом деле, говорится в сообщении.

В ходе встречи заместителя помощника госсекретаря США с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном был обсужден ряд вопросов двусторонних отношений. Бринк подчеркнула, что США привержены работе с новым правительством Армении в направлении укрепления двусторонних связей и привлечения дополнительных американских инвестиций в Армению. Бриджит Бринк отметила, что Армяно-американская межправительственная рабочая группа может стать платформой для обеспечения реальных сдвигов в продвижении обоюдных целей.

Высокопоставленный американский дипломат также отметила, что США в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ продолжат содействовать процессу мирного урегулирования карабахского конфликта и активно работать со сторонами для поиска мирного решения в рамках процесса под эгидой Минской группы ОБСЕ.

На встрече с президентом Армении Арменом Саркисяном заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии с похвалой отозвалась о предпринятых им усилиях, направленных на мирное разрешение акций протестов в последнее время. Она подчеркнула, что США продолжат сотрудничать с правительством Армении в рамках программ, которые формируют экономические возможности для армянского народа, укрепляют демократические институты и улучшают уровень жизни.

«Каждый раз с удовольствием приезжаю в Армению, и в ходе этого визита Армения вновь отличилась своим самым внушительным и самым важным ресурсом – своими людьми. Меня воодушевляют воля и энергия армянского народа. Я особенно впечатлена вами – молодыми лидерами Армении, преданно и усердно стремящимися построить светлое будущее своей страны», – отметила Бриджит Бринк на встрече с молодыми лидерами.

«Заместитель помощника госсекретаря США Бринк также направляет свои поздравления правительству и народу Армении в связи со 100-летием Первой Республики», - говорится в сообщении посольства США в Армении.