Госсекретарь США пообещал обсудить возможность предоставления Армении содействия по программе корпорации «Вызовы тысячелетия»

Новоназначенный госсекретарь США Майк Помпео в письме, адресованном Американскому комитету «Ай дат», приветствовал мирную и конституционную смену власти в Армении и пообещал обсудить возможность предоставления Армении финансового содействия по программе корпорации «Вызовы тысячелетия». Об этом сообщает Американский комитет «Ай дат».

В письме к председателю Американского комитета «Ай дат» Раффи Амбаряну Помпео, который является главой совета корпорации, также пообещал работать с правительством Армении для продвижения взаимных интересов.

После избрания Никола Пашиняна премьер-министром Армении Американский комитет «Ай дат» призвал госсекретаря США поддержать доведение до успешного завершения беспрецедентной, мирной и конституционной смены власти в Армении, в ускоренном порядке обсудив возможность предоставления гранта в размере 140 долларов посредством корпорации «Вызовы тысячелетия». Эти средства, как отметил Комитет «Ай дат», будут направлены на образовательные программы в общеобразовательных школах в сферах науки, технологий, инженерии, искусства и математики. Помпео в своем датированном 17 мая письме ответил на этот призыв.

«Мы приветствуем вашу идею стимулирования в Армении образовательных програм STEAM посредством программы «Вызовы тысячелетия»», - отметил Помпео, выразив готовность содействовать этому процессу, но, в то же время, подчеркнув, что у корпорации нет формального процесса для ускоренного рассмотрения выдачи грантов.

«Мы надеемся, что в этом году правительство Армении зафиксирует прогресс в вопросе критериев соответствия программам корпорации «Вызовов тысячелетия» с тем, чтобы совет директоров смог рассмотреть Армению в ходе ежегодного процесса отбора», - отметил госсекретарь США.

Американский комитет «Ай дат» недавно провел серию встреч с чиновниками Белого дома, Госдепартамента и членами Конгресса, призвав осуществить в Армении образовательный проект STEAM, в частности, предоставить 75 млн долларов на улучшение школьных инфраструктур, 30 млн долларов на образовательные программы STEAM и более 15 млн долларов на специальные образовательные программы.

Напомним, в 2006 году корпорация «Вызовы тысячелетия» планировала предоставить Армении около 235,6 млн долларов на строительство ирригационных систем и сельских дорог.

После кровавых поствыборных событий 1 марта 2008 года корпорация заявила, что пересмотрит свою деятельность в Армении. В 2009 году Совет директоров корпорации решил прекратить финансирование программы дорожного строительства стоимостью 67 млн долларов в связи с ухудшением позиций Армении по линии ряда политических показателей. Продолжилась и была доведена до завершения лишь программа строительства ирригационных систем.

Американская правительственная корпорация «Вызовы тысячелетия» имеет право приостанавливать или прекращать программы, если страна не обеспечивает необходимый прогресс по ряду демократических показателей: свобода прессы, борьба с коррупцией, прозрачность деятельности правительства, демократическое управление.