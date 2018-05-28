Президент Армении принял вице-заместителя госсекретаря США

28 мая президент Армении Армен Саркисян принял делегацию США во главе с вице-заместителем госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк.

Как сообщает официальный сайт президента Армении, в беседе с гостями Армен Саркисян отметил высокий уровень тесного сотрудничества с США и двусторонних межгосударственных отношений, подчеркнув, что Армения заинтересована в дальнейшем углублении взаимодействия.

Президент Армении отметил важность усилий Соединенных Штатов в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ совместно с Россией и Францией, направленных на мирное урегулирование карабахской проблемы.

Бриджит Бринк поздравила Армена Саркисяна со вступлением в должность и со 100-летием Первой Республики.

Высоко оценив последовательную работу по развитию армяно-американских партнерских отношений, Бриджит Бринк сказала: «Хочу с похвалой отметить предпринятые Вами посреднические шаги, направленные на мирное разрешение протестов в последнее время. США продолжат сотрудничать с правительством и народом Армении в вопросах борьбы с коррупцией, формирования привлекательной бизнес-среды для американских инвесторов, стимулирования прав человека и развития туризма».