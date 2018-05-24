Премьер-министр: «Гражданин, извините, не материал для штрафования»

Гражданин должен освободиться от статуса объекта для штрафования. Об этом сегодня заявил премьер-министр Никол Пашинян под конец заседания правительства.

«У государства есть достаточно механизмов для поддержания порядка. Мы должны изменить философию вопроса. Мы должны понять, что гражданин не является, извините за слово, материалом для штрафования. Утром он выходит из дома, а ему говорят: «Где мы тебя поймаем, там и оштрафуем». Эту философию нужно менять, и это не должно противоречить вопросам безопасности дорожного движения», - сказал премьер-министр.

Как подчеркнул он, ничто не должно применяться против граждан, все должно быть для граждан. «Нам необходимо внести законодательные поправки в отношении размера штрафов и процедур штрафования, чтобы у нас были серьезные изменения в этом плане. Граждане должны освободиться от этого чувства несправедливости», - заявил Пашинян.

Министр юстиции Артак Зейналян, реагируя на заявление Пашиняна, сказал, что Министерство юстиции уже опубликовало проект закона об амнистии административных штрафов на сайте e-draft.am, и в ближайшее время, когда истекут сроки, он будет представлен правительству, чтобы оно одобрило законопроект для дальнейшего его представления в Национальное собрание.

«Мы предлагаем разработать концепцию решений, которые мы предлагаем в этой сфере. Первым должно быть то, что правила дорожного движения должны быть утверждены Национальным собранием законом со всеми остальными изменениями», - сказал Зейналян.

В ответ на вопрос премьер-министра о сроках, на которые будет распространяться амнистия, начальник полиции Армении Валерий Осипян сказал: «До 31 декабря 2017 года и на период событий апреля. Но штрафы останутся в силе с 1 января по сей день, не считая апрельские события, когда были митинги, шествия».

Пашинян отметил, что этот вопрос также будет обсуждаться в правительстве.

Первый вице-премьер Арарат Мирзоян, в свою очередь, отметил, что в некоторых случаях штрафы за нарушения правил дорожного движения, возможно, несоразмерны доходам населения. «Определенно, есть группа нарушений, к которым можно относиться менее строго, и, наоборот, есть нарушения, в случае которых возможно ужесточить наказание».

Напомним, что накануне полиция сообщила, что по поручению премьер-министра Никола Пашиняна были разработаны изменения в администрировании нарушений правил дорожного движения. Водители больше не будут штрафоваться за ряд нарушений. Будут также случаи, когда нарушитель будет не штрафоваться, а будет предупреждаться по усмотрению сотрудника дорожной полиции. Действие радаров скорости будет прекращено на некоторых улицах.

В отношении неуплаченных штрафов за период 2012-2017 годов Дорожная полиция планирует амнистию.