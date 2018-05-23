Премьер-министр вновь «призывает и требует» прекратить все акции гражданского неповиновения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня вновь выступил с призывом прекратить все акции гражданского неповиновения.

«Для меня непонятно то, что некоторые граждане не откликнулись должным образом на призыв прекратить все акции гражданского неповиновения и работать с правительством по всем имеющимся проблемам», - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

«Дорогие сограждане, еще раз прошу, призываю и требую прекратить все без исключения акции гражданского неповиновения и работать с правительством по всем имеющимся проблемам», - отметил он.

По словам премьера, проводить акции гражданского неповиновения против правительства народного доверия означает проводить акции гражданского неповиновения против самих себя, или же осуществлять саботаж.

«Еще раз прошу, призываю и требую прекратить все без исключения акции гражданского неповиновения, если это не саботаж, направленный против правительства народного доверия, а значит и против народа», - написал Пашинян.

Он также призвал своих сторонников распространить его призыв и разъяснить его содержание всем протестующим в «атмосфере любви и солидарности».

Напомним, премьер-министр выступил с призывом прекратить все акции гражданского неповиновения также на прошлой неделе.