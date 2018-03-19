Серж Саргсян пояснил, на каких условиях готов занять должность премьер-министра

Президент Армении Серж Саргсян в интервью Tert.am не исключил, что после 9 апреля его кандидатура может быть выдвинута на должность премьер-министра.

«Да, я и сегодня не претендую на должность премьер-министра. Но я никогда не считал себя закостеневшим в своих представлениях человеком. Я не могу не считаться с реальностью и полагать, что не несу ответственности в вопросе обеспечения плавного движения страны к будущему», - сказал Серж Саргсян.

«Ни для кого не секрет, что в РПА, по итогам парламентских выборов взявшей на себя политическую ответственность и полномочия по формированию правительства, и в коалиционной АРФД эта тема на протяжении месяцев обсуждается в самых разных форматах, хотя обсуждения пока не достигли партийно-институциональной площадки. И со мной многие коллеги говорили. Не знаю, когда эти обсуждения завершатся. Но если в конце концов решим, что я выдвигаю свою кандидатуру, это будет с одной оговоркой – параллельно с выполнением всей полноты конституционных полномочий я буду больше времени уделять передаче опыта молодым лидерам».

Комментируя свое сделанное в 2014 году заявление о том, что больше никогда не станет выдвигаться на должность главы государства, Саргсян заявил: «Когда деятель хочет сделать политическое заявление о том, что не будет на каком-то посту, он говорит: я не буду на этом посту, как я четко заявил, что не буду президентом. Но когда утверждение содержит политический контекст и говорится о притязаниях и представлениях, то разговор в иной плоскости».

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