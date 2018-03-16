Эксперт: «Баку в данный момент стоит перед незавидным выбором»

«Баку в данный момент стоит перед незавидным выбором», - заявил научный сотрудник программы по изучению России и Европы лондонского Королевского института международных отношений Chatham House, главный редактор журнала Caucasus Survey Лоуренс Броерс, представляя свой доклад на проходящей в Ереване двухдневной международной научной конференции на тему «Перспективы мира в Нагорном Карабахе».

«Если Минский процесс ОБСЕ продолжится до логического завершения, то в Азербайджане обеспокоены тем, что, в конечном итоге, произойдет признанное отделение. Поэтому шаг за шагом они пытаются оттянуть решение об окончательном статусе Карабаха. Но если этот процесс будет продолжаться бессрочно, армянский контроль над Нагорным Карабахом еще больше укрепится. И с течением времени возвращение территорий и перемещенных азербайджанцев станет менее вероятным. Позволить, чтобы этот процесс узаконил фрагментацию государства или просто стоять и смотреть, как укрепляется армянский контроль над Нагорным Карабахом?» - сказал Броерс.

По словам эксперта, с 2014 года азербайджанцы наблюдают масштаб реакции Запада на конфликт на востоке Украины, отождествляя его со своим конфликтом, и считают, что здесь существуют двойные стандарты. Это исказило картину о том, что существует единый правовой подход, из которого Азербайджан мог бы извлечь пользу. «Именно с этой целью Азербайджан потратил миллионы долларов на так называемую икорную дипломатию и укрепился в позиции, что в случае военного решения конфликта международные последствия не будут большими. Из-за этой неопределенной перспективы Азербайджан с сомнением относится к Минскому процессу ОБСЕ», - отметил он.

«Азербайджан со своими ресурсами, потенциалом, возможностями пытается заставить Армению пойти на уступки, постоянно сравнивая государственный бюджет Армении с собственным военным бюджетом, - сказал главный редактор Caucasus Survey и добавил: - В годы роста цен на нефть циркулировала идея о том, что риски войны нужно заменить альтернативой обанкрочивания Армении. Также укреплялось впечатление, что если Азербайджан проиграл битву, то он выиграет холодную войну с Арменией».

По словам Броерса, после 2010 года эта зона психологического комфорта была нарушена, произошедшие в регионе события: арабская весна, гражданская война в Сирии, ядерное соглашение с Ираном создали для Азербайджана неудобства.

По его словам, с 2014 года Азербайджан начал говорить на языке обстрелов, считая усиление напряженности на границе основным рычагом в переговорах с Арменией, а уже предпринятые в апреле 2016 года военные действия были попыткой решить вопросы сразу по нескольким направлениям.

«Первым фактором стало падение цен на нефть, это сделало актуальной необходимость оправдания военных расходов. Вторым фактором стал кризис в российско-турецких отношениях. В апреле 2016 году моральная поддержка изолированной от международного сообщества Турции Азербайджану была действительно большой. Эрдоган был единственным, кто не призвал прекратить военные действия, но заявил, что готов стоять рядом с Азербайджан до конца. Третьим фактором был «план Лаврова», который был представлен сторонам в 2015 году. Азербайджан счел возможным, что, усилив давление, может заставить Армению его принять. Несколько высокопоставленных чиновников Азербайджана положительно высказались о плане Лаврова, по-видимому, он предусматривал поэтапное выполнение базовых принципов. Реакция армянской стороны была более негативной, таким образом, противоречие между поэтапным и пакетным подходами продолжается, а вопрос статуса Нагорного Карабаха не был решен в очередности предложенных Лавровым шагов. Возможно, Баку видел, что усиление военной напряженности в тот момент заставит Ереван принять план Лаврова и достичь идеального сценария», - сказал эксперт.

«Мы уже долгое время слышим риторические обещания об автономии, однако за 25 лет Азербайджан так и не представил ни один документ, в котором бы подробно изложил свое предложение автономии армянам Карабаха», - отметил докладчик.

Он подчеркнул, что безопасность режима является важным фактором в политике Азербайджана, напомнив, что Азербайджан является единственной постсоветской страной, которая узаконила династическую преемственность власти.

Радио Азатутюн поинтересовалось у Лоуренса Броерса, насколько важным он считает совершенный на днях президентом Нагорного Карабаха Бако Саакяном визит в США, учитывая то обстоятельство, что в этой связи Баку направил Вашингтону ноту протеста.

Эксперт начал свой ответ издалека, вспомнив сначала историю с блогером Александром Лапшиным, когда последний был арестован после посещения Нагорного Карабаха. «Гораздо более важно, чтобы у людей не было ограничений на посещение Нагорного Карабаха. А что касается визита Бако Саакяна, то я не думаю, что он что-либо изменит. Тем не менее, я считаю, что важно, чтобы народ Карабаха имел более широкие возможности для того, чтобы представлять себя миру и высказываться перед различными аудиториями. Это основное требование для будущего урегулирования конфликта», - сказал Лоуренс Броерс.

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