«Развитие отношений с США является одним из фундаментальных направлений внешней политики Карабаха - Бако Саакян

«Развитие и углубление отношений с Соединенными Штатами Америки было, есть и будет одним из фундаментальных направлений нашей внешней политики», - с таким заявлением выступил президент Нагорного Карабаха Бако Саакян, находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне.

По сообщению официальных источников, накануне Бако Саакян был принят в Конгрессе США, где встретился с группой членов комиссии по внешним отношениям, обсудил вопросы, касающиеся отношений между Нагорным Карабахом и США, урегулирования карабахского конфликта и региональных процессов.

«Мы рассматриваем Соединенные Штаты Америки как дружественную страну, государство, которое стало для миллионов армян второй родиной. Я оптимист, потому что у нас здесь есть преданные, честные и бескорыстные друзья, которые уже много лет постоянно находятся рядом с Арцахом, помогают нашему народу, передавая миру объективную информацию о нашей стране. Мы высоко ценим наши дружественные связи, считая их нашим богатством», - выступая перед конгрессменами, в частности, заявил президент Нагорного Карабаха, отметив важность встреч, организованных в высшем законодательном органе США.

«Они еще больше увеличивают степень нашей ответственности в упорной и усердной работе и в деле еще большего углубления и развития двусторонних отношений», - добавил Бако Саакян.

Американский комитет «Ай дат» напоминает, что визит делегации, возглавляемой президентом Нагорного Карабаха, в Конгресс США совпал с мероприятием, посвященным Карабахскому движению, которое ежегодно проводится в Конгрессе с 2006 года, в котором, кстати, принимал участие также влиятельный американский конгрессмен-демократ Фрэнк Паллоун, который в январе прошлого года в подготовленной им резолюции призвал своих коллег устранить искусственные препятствия и открыть двери для сотрудничества между США и Нагорным Карабахом.

Отметим, что это первый визит президента Нагорного Карабаха Бако Саакяна в Конгресс США за 11 лет его пребывания на этом посту. До этого Саакян неоднократно посещал США, однако в основном встречался с армянскими кругами Америки.

В ходе стартовавшего 12 марта визита президента Нагорного Карабаха до этого момента официальных встреч с представителями американской администрации не было, однако еще до начала визита Баку поднял большой шум, вручил ноту протеста послу США в Азербайджане, потребовав предпринять в этом направлении превентивные шаги.

В ноте азербайджанской стороны, как отмечается, содержится призыв к американским властям соблюдать «нормы международного права и не допускать на своей территории деятельности, направленной на попрание суверенитета Азербайджана».

Напомним, США, являющиеся посредниками в урегулировании карабахского конфликта, - единственная страна в мире, которая официально ежегодно более миллиона долларов выделяет Нагорному Карабаху в качестве гуманитарной помощи. Кроме того, восемь американских штатов: Мичиган, Массачусетс, Род-Айленд, Мэн, Луизиана, Калифорния, Джорджия и Гавайи признали независимость Нагорного Карабаха.

Как отметил в своем выступлении Бако Саакян, подавляющее большинство признавших Карабах объединений представляют Соединенные Штаты.