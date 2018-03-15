Россия делает определенные выводы – замглавы МИД Армении

«Впечатление таково, что Россия делает определенные выводы», - комментируя вчерашнее заявление высокопоставленного российского парламентария, сегодня в беседе с журналистами сказал заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

Вчера в Национальном собрании Армении на совместной пресс-конференции с председателем постоянной комиссии НС по внешним связям Арменом Ашотяном председатель комитета по международным делам Совета Федерации (верхней палаты) парламента России Константин Косачёв подчеркнул, что, по имеющейся у него информации, после апрельской войны в Карабахе Москва отказалась от поставок вооружения Азербайджану в прежних масштабах.

«Я могу лишь сказать, что можно только поприветствовать то обстоятельство, что они пытаются делать выводы из апрельской войны», - отметил Кочарян.

Отвечая на вопрос о том, что, согласно оценкам ​SIPRI​ в 2013-2017 гг., стратегический союзник Армении Россия была для Азербайджана поставщиком вооружения номер один (до 65% вооружения), притом, что у своего союзника Турции Азербайджан приобрел лишь 2,5%, Кочарян отметил, что РФ всегда была главным поставщиком вооружения для Азербайджана.

«Что касается заявления Косачёва, то впечатление таково, что Россия делает определенные выводы», - добавил он.

На вопрос Радио Азатутюн, включен ли вопрос поставок Россией вооружения Азербайджану в армяно-российскую повестку дня, замглавы МИД ответил: «Вы можете судить об этом из публичного заявления. Если что-то публично заявляется, то, естественно, об этом также ведутся переговоры».

Вчерашнее заявление Косачёва примечательно также в том плане, что прежде российские чиновники, касаясь поставок вооружения Азербайджану, отмечали, что это лишь бизнес или что Москва, в любом случае, сохраняет военный баланс между Ереваном и Баку.



«Россия выполняет те контракты, которые были заключены до апреля 2016 года, и мы обязаны это делать, в соответствии с положениями этих контрактов. Но, это ситуация, которая существовала до того момента, и по имеющейся у меня информации, она в дальнейшем не будет воспроизводиться в существующих масштабах. Безусловно, мы реагируем на ту ситуацию, которая случилась в апреле 2016 года. В этом нет никаких сомнений», - вчера сказал Косачёв.

Более двух недель назад президент Армении Серж Саргсян аннулировал подписанные еще в 2009 году армяно-турецкие протоколы, подписав указ о прекращении процедуры заключения этих протоколов.

На вопрос Радио Азатутюн, связывалась ли официальная Анкара или какая-либо из посреднических сторон с властями Армении после аннулирования протоколов, возможно, с предложением о начале нового процесса, Шаварш Кочарян ответил: «Во-первых, было выполнено поручение президента о том, чтобы турецкая сторона была проинформирована об этом, и это исходит также из международного права. Одновременно напомню, что армянская сторона заявила, что всегда готова к переговорам о нормализации отношений, но без предусловий. В этом направлении мы не получили от турецкой стороны какого-либо предложения».