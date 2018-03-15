Премьер-министр поручил создать условия для внедрения в полном объёме электронной системы здравоохранения

На сегодняшнем заседании правительства Армении премьер-министр Карен Карапетян дал поручение относительно внедрения в полном объёме электронной системы здравоохранения.

«Министерством здравоохранения, согласно графику, установленному программой мероприятий правительства, проводятся необходимые работы по внедрению в полном объёме электронного здравоохранения. На этом этапе необходимо обеспечить интеграцию всех медицинских организаций городского и областного подчинения с электронной системой здравоохранения», - отметил Карапетян.

Премьер-министр поручил министрам территориального управления и развития, здравоохранения, транспорта, связи и информационных технологий, губернаторам и предложил мэру Еревана в 15-дневный срок для медицинских организаций городского и областного подчинения обеспечить необходимые условия для входа пользователей в Интернет и интеграции с электронной системой здравоохранения.

Отчет о проделанной работе будет представлен в аппарат правительства.

Правительство на сегодняшнем заседании также приняло соответствующее решение о частичной или полной компенсации посредством субсидирования платы за подключение к электронной системе здравоохранения организациям, осуществляющим медицинскую помощь и обслуживание на гарантированных государством в течение 2018 года бесплатных или льготных условиях.

Предусматривается осуществлять субсидирование в следующих пропорциях: для всех больниц Еревана с оборотом, превышающим 100 млн драмов, - 50% для всех больниц Еревана с оборотом, не превышающим 100 млн драмов, и для всех областных больниц - 70% для больниц в приграничных общинах - 100%, для ереванских и областных поликлиник и сельских амбулаторий - 100%.