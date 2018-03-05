Стоматологи в Гюмри протестуют против требования обязательной регистрации в системе eHealth

С завтрашнего дня вступает в силу постановление правительства, согласно которому оказывающие стоматологические услуги должны в обязательном порядке зарегистрироваться в системе электронного здравоохранения eHealth (на сайте armed.am) и там регистрировать всех пациентов, в противном случае они не смогут оказывать услуги. Несколько десятков стоматологов в Гюмри сегодня пришли к зданию Ширакской областной администрации, чтобы передать свою жалобу правительству.

Стоматологи утверждают, что этим решением нарушается Конституция, кроме того, увеличивается финансовое бремя, что приведет к росту цен на услуги. С завтрашнего дня, согласно новому порядку, пациент будет посещать стоматологическую клинику только с паспортом.

«Нарушается множество положений Конституции. Например, не обеспечивается конфиденциальность информации о лице. То есть, медсестра, у которой есть логин и пароль от этой системы, может прода ть информацию кому угодно, - в беседе с Радио Азатутюн говорили стоматологи. – Нас заставляют входить под довольно большое финансовое бремя, связанное и с их программой, и с обеспечением Интернетом, и с обеспечением работника».

За регистрацию и посещение клиника также будет платить.

«За обслуживание от 10 до 20 человек, оказание медицинской помощи, если считать по минимуму, клиника будет платить 13 тысяч драмов. Но в основном будут платить 20 тыс. драмов, плюс к этому должны платить 5-20 тыс. драмов за Интернет. Это обязательно приведет к росту цен», - представили свои возрастающие расходы протестующие стоматологи.

Вице-губернатор Ширака принял стоматологов, выслушал их, согласился со многими вопросами, в то же время сказал, что решение этого вопроса не в их компетенции. Жалоба стоматологов будет направлена ​в ​правительство.