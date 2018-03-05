«Армен Саргсян вступает в должность президента Армении с нарушением Конституции» - общественные организации

Около десятка журналистских организаций распространили совместное заявление, в котором, в частности, отмечается, что Армен Саргсян вступает в должность президента Армении, «нарушая четко установленное Конституцией требование, касающееся гражданства».

В заявлении отмечается, что Армен Саргсян так и не представил выданного властями Великобритании документа о его отказе от гражданства Соединенного Королевства, что «еще больше углубляет сомнения общественности, касающиеся неудовлетворения им цензу гражданства, а также очевидным образом показывает его неуважение к Конституции и гражданам Республики Армении».

Организации отмечают, что Серж Саргсян, «в 2008 году пришедший к власти путем фальсификации выборов и ценою жизней 10 человек и сохранивший за собой должность президента в 2013 году путем фальсификации выборов, с целью воспроизводства и укрепления своей власти и власти своей партии инициировал внесение изменений в Конституцию РА и в 2015 году сфальсифицировал также конституционный референдум, обеспечив РПА стабильное большинство в парламенте».

«Поэтому, пожалуй, закономерно, что в этих условиях кандидат в президенты Армении от РПА также считает возможным игнорировать требования действующей Конституции РА и любой ценой стремится оказаться на высокой должности», - отмечается в заявлении.

Журналистские организации также замечают, что подавляющее большинство депутатов Национального собрания своим голосованием показали, что не уважают Конституцию РА и в очередной раз руководствуются не требованиями закона, а политической целесообразностью момента, что обусловлено узкими личными и клановыми интересами.

«Констатируем, что конституционный казус, касающийся выборов президента РА путем прямого голосования народа либо со стороны Национального собрания, и связанные с ним произвольные толкования конституционных норм уже ставят под вопрос конституционность избрания нового президента Республики Армения. К этому добавляется тот факт, что избранный большинством депутатов Национального собрания Армен Саргсян вступает в должность президента, нарушая четко установленное Конституцией Республики Армения требование, касающееся гражданства, вызывая разумные сомнения в отношении своей легитимности и стая под вопрос обеспечение им главной функции в качестве гаранта Конституции», - говорится в заявлении.

Заявление подписали, в частности, антикоррупционный центр «Транспаренси интернешнл», журналистский клуб «Аспарез», организации «Объединение информированных граждан», «Фонды открытого общества – Армения», «За равные права», Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи. Документ открыт для подписания.

Отметим, что, согласно Конституции Армении, президентом может быть избран только тот, кто в течение последних шести лет являлся гражданином только Армении и в течение этих же лет постоянно проживал в Армении. Между тем, издание «Хетк» недавно опубликовало данные из реестра британских компаний, согласно которым Армен Саргсян в 2014 году все еще был гражданином Великобритании.

Примерно 12 общественных организаций ранее распространили заявление, обратившись к Армену Саргсяну с призывом представить разъяснения в связи со своим гражданством.

Армен Саргсян в беседе с журналистами заверил, что у него нет никаких проблем с гражданством. «В этом вопросе, где вы ищите проблему, проблемы нет. Да, я был гражданином Великобритании. Когда в 2000 году я был освобожден с поста посла, я подал заявление на получение гражданства в Великобритании и получил гражданство в 2002 году. После этого я отказался от своего гражданства в 2011 году», - заявил Армен Саргсян