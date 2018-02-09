Армен Саргсян заверяет, что с его гражданством проблем нет

Кандидат на пост президента от правящей Республиканской партии Армении Армен Саргсян сегодня заверил журналистов, что у него нет никаких проблем с гражданством.

«В этом вопросе, где вы ищите проблему, проблемы нет. Да, я был гражданином Великобритании. Когда в 2000 году я был освобожден с поста посла, я подал заявление на получение гражданства в Великобритании и получил гражданство в 2002 году. После этого я отказался от своего гражданства в 2011 году», - заявил Армен Саргсян.

«Я был и теперь являюсь членом советов директоров десятков компаний, где-то я числюсь как британец, где-то как армянин. После моего отказа в 2011 году я в газете Financial Times объявления не давал, во всех этих местах меня принимали как Армена Саргсяна, а не как гражданина Великобритании», - отметил Армен Саргсян.

«Ваша ссылка на 2014 год, на основанную мною организацию Eurasia House, которую я основал в начале 2000-х годов, и на ее дочернюю компанию, Институт в Кембриджском университете, который назывался Eurasia Center, который обеспечил десятки, сотни молодых армян образованием в Британии и других странах… В 2010 году организация прекратила свою деятельность по различным причинам, - отметил посол Армении в Великобритании, продолжив: - На вопрос о том, «как в документах осталось, почему вы зарегистрированы в реестре как британец в 2014 году?»… Если вы посмотрите на другие компании, если посмотрите на Давос, то можете найти, что я гражданин Англии. Вы думаете, если кто-то в Британии отказывается [от гражданства], то его имя отовсюду убирают?»

Напомним, что, согласно Конституции, президентом Армении может быть избрано лицо, которое за последние шесть лет являлось только гражданином Армении и постоянно проживало в Армении.

В ответ на вопрос Радио Азатутюн, почему он отказался от британского гражданства, Армен Саргсян ответил так: «Почему вы не спрашиваете, почему я взял его? Потому что для моей работы мне было необходимо путешествовать и бывать в разных странах, и было много практических вопросов и вопросов безопасности. Я отказался от гражданства, потому что в этом больше не было необходимости, а не потому, что в 2011 году я думал, что вы должны изменить Конституцию, я должен буду стать послом, а затем кандидатом».

На вопрос, есть ли в Армении политзаключенные, Армен Саргсян ответил так: «Я не знаю, есть политзаключенные или нет. Я знаю, что есть люди, которых общество оценивает как политических заключенных, я знаю мнения различных международных организаций. Мое мнение – в нашей стране сегодня или завтра не должно быть политзаключенных. Но вы должны научить меня, кто определяет, что кто-то является политзаключенным».

Напомним, что, получив от действующего президента страны Сержа Саргсяна предложение стать кандидатом в президенты от правящей партии, посол Армении в Великобритании Армен Саргсян попросил время на принятие решения, подчеркнув, что до этого хочет встретиться как с парламентскими, так и с внепарламентскими силами, а также с широкими кругами общественности, руководством Нагорного Карабаха и представителями Диаспоры.

Четвертого президента Армении парламент изберет 2 марта.