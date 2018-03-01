Прекращена процедура заключения армяно-турецких протоколов

Решением президента Армении Сержа Саргсяна, прекращена процедура заключения подписанных в Цюрихе 10 октября 2009 года протоколов «Об установлении дипломатических отношений между Республикой Армения и Турецкой Республикой» и «О развитии отношений между Республикой Армения и Турецкой Республикой».

Министру иностранных дел РА поручено уведомить Турецкую Республику о прекращении процедуры заключения протоколов. Об этом сообщает пресс-служба президента Армении.

Армяно-турецкие протоколы были подписаны 10 октября 2009 года в швейцарском Цюрихе. Документ с армянской стороны подписал министр иностранных дел Эдвард Налбандян, а с турецкой стороны - его тогдашний коллега Ахмет Давутоглу.

22 апреля 2010 года с учетом ситуации, сложившейся из-за позиции турецкой стороны, указом президента Армении процесс ратификации протоколов был приостановлен.

Позднее, 20 сентября 2017 года, президент Армении Серж Саргсян с трибуны ООН заявил, что в условиях отсутствия прогресса в вопросе ратификации протоколов готов объявить эти документы аннулированными до весны следующего года, когда истекает срок его президентских полномочий.