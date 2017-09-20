Президент Армении поставил перед Анкарой конечный срок для ратификации армяно-турецких протоколов

Президент Армении с трибуны ООН поставил перед официальной Анкарой конечный срок для ратификации подписанных еще в 2009 году армяно-турецких протоколов об установлении дипломатических отношений и развитии двусторонних связей.

«Руководство Турции ошибается, если думает, что может вечно держать в заложниках эти документы и ратифицировать по удобному для них случаю», - заявил Серж Саргсян, сообщив, что готов аннулировать эти протоколы до следующей весны, когда, по сути, истечет срок его президентских полномочий.

«Переговоры по протоколам велись в нынешних условиях, для нахождения решений существующих проблем. В условиях продолжительного отсутствия какого-либо позитивного сдвига в направлении их претворения в жизнь Армения объявит эти два протокола ничтожными. Мы вступим в весну 2018 года без этих, как показал опыт, к сожалению, тщетных протоколов», - заявил президент Армении.

Тем не менее, самая большую часть продолжавшегося 15 минут выступления президента была посвящена карабахскому конфликту. С высокой трибуны ООН Серж Саргсян заявил, что стороны пока очень далеки от мира, обвинив в этом официальный Баку.

«Развязанная Азербайджаном в апреле прошлого года четырёхдневная война доказала, что Азербайджан продолжает преследовать свою цель истребления народа Арцаха. В ходе развернутых в 2016 году действий вооруженные силы Азербайджана совершили ряд военных преступлений в отношении гражданского населения и военнопленных», - отметил президент Армении.

Вновь подчеркнув, что мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта не имеет альтернативы, Серж Саргсян выделил два предусловия: право на свободное волеизъявление народа Карабаха и обеспечение безопасности. «Все остальные вопросы производны. Все остальные вопросы найдут свое логическое и справедливое решение параллельно с урегулированием проблемы», - заявил президент Армении.

«К какому бы варианту урегулирования мы ни пришли, все равно, Республика Арцах не может иметь более низкий статус и пользоваться меньшей свободой, чем имеет сегодня. Азербайджан должен признать и уважать право народа Арцаха определять свое будущее путем свободного волеизъявления, а безопасность арцахских армян должна быть гарантирована всеми возможными международными и внутренними механизмами», - сказал Саргсян.

Из международных проблем Серж Саргсян затронул лишь сирийский кризис, впервые официально подтвердив, что, помимо отправки в эту страну, где есть большая армянская Диаспора, гуманитарной помощи, официальный Ереван готов участвовать в возможных обсуждениях вокруг формирования миротворческих усилий в Сирии под эгидой и с соответствующим мандатом ООН.

По части внутренней повестки Серж Саргсян отметил, что Армения готова в ноябре установить более тесные отношения с Евросоюзом, оставаясь при этом в составе инициированного Кремлем Евразийского экономического союза.

«Армения сегодня является активным членом Евразийского экономического союза и своим заинтересованным участием старается способствовать стимулированию усилий по созданию для людей еще больших благ, путем беспрепятственного перемещения товаров и услуг на этом крупном экономическом пространстве. Позитивные результаты мы уже имеем, что внушает хорошие надежды на будущее. Мы также планируем в ноябре месяце подписать с Евросоюзом Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве, которое, по нашему убеждению, поможет нам придать новую энергию реализуемым в Армении институциональным реформам», - выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН, заявил президент Армении.