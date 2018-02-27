Госдепартамент США отреагировал на заявление Алиева о том, что «Ереван – историческая азербайджанская территория»

Госдепартамент США отреагировал на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Ереван – «это историческая территория азербайджанского народа», призвав воздерживаться от подстрекательских заявлений.

Радио Азатутюн направило запрос в посольство США в Ереване, попросив представить позицию официального Вашингтона в связи с нашумевшим заявлением Ильхама Алиева, и ответить, не осложняет ли подобное заявление ход переговоров по карабахскому урегулированию и не обостряет ли ситуацию.

«США придерживаются заявления Минской группы ОБСЕ от 11 февраля, в которое призывает стороны воздерживаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий. США также призывают стороны уважать достигнутые на саммите в Женеве в 2017 году соглашения об активизации переговорного процесса и принятии дополнительных мер для снижения напряженности на линии соприкосновения», - говорится в ответе Госдепа США.

Напомним, что 8 февраля 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на съезде партии «Ени Азербайджан», заявил, что Ереван, Зангезур и Севае (Гёйче) - «это наши исторические территории, и азербайджанцы должны вернуться на эти земли». «Это наша стратегическая цель, к которой мы постепенно должны приближаться», - подчеркнул Ильхам Алиев.

Слова президента Азербайджана ранее прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ходе брифинга 15 февраля отметив, что «упомянутое высказывание явно не способствует снижению напряженности».

В связи с заявлением Ильхама Алиева свою позицию выразила еще одна страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ – Франция. В заявлении, опубликованном 20 февраля на сайте внешнеполитического ведомства этой страны, содержится призыв «воздержаться от любых заявлений и действий, которые могут усилить напряженность».