Международные посредники призывают стороны карабахского конфликта отказаться от подстрекательств и провокаций

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают стороны карабахского конфликта воздерживаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий. Об этом сообщается в их совместном заявлении, размещенном на официальном сайте ОБСЕ.

В заявлении говорится о том, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик встретились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку 7 февраля и президентом Армении Сержем Саргсяном в Ереване 9 февраля. В обеих столицах международные посредники также провели консультации с министрами иностранных дел. 9-11 февраля сопредседатели посетили Нагорный Карабах и встретились с властями страны, а также посетили определенные места в районах Зангелан, Кубатлы, Агдам, Лачин и Кельбаджар.

Сопредседатели подчеркнули важность выполнения всех обязательств, взятых на саммите в октябре 2017 года в Женеве, и на предыдущих саммитах, в частности, в Вене и Санкт-Петербурге.

Они выразили глубокую озабоченность по поводу последней жертвы на линии соприкосновения, призывав стороны предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности, как это было согласовано в Женеве, и соблюдать режим прекращения огня. Председатели МГ ОБСЕ призвали стороны конфликта воздерживаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий.

Они вновь заявили о своей решимости помочь сторонам найти мирное решение конфликта на основе ключевых принципов Хельсинкского акта, включая неприменение силы, территориальную целостность, равноправие и право народов на самоопределение.

Сопредседатели приветствовали высказанное сторонами намерение продолжить интенсивные переговоры даже с учетом текущего электорального периода.

Отметим, что в Армении происходит переход от полупрезидентской к парламентской форме правления и в ближайшие недели в республике будет избран президент, а затем, после истечения срока полномочий нынешнего главы государства Сержа Саргсяна, в апреле парламентом будет назначен новый премьер-министр, который возглавит исполнительную власть в стране. В Азербайджане же президент Ильхам Алиев назначил на 11 апреля года внеочередные президентские выборы.