Захарова: Заявление Алиева о «возвращении» Еревана не способствует снижению напряженности

Официальная Москва «искренне надеется», что нагорно-карабахский конфликт найдёт своё решение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вчера вечером во время брифинга, отвечая на вопрос о том, есть ли у МИД России ожидания, что после предстоящих весной президентских выборов в России, Армении и Азербайджане карабахский конфликт будет решен либо в процессе урегулирования хотя бы будет зафиксирован прогресс, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также сказала: «Как вы знаете, мы уделяем этому пристальное внимание, а самое главное - активно участвуем в работе по реализации всего того, что было намечено сторонами».

На другой вопрос о том, как Россия, будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, расценивает заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Ереван, и не только Ереван, «является исконной азербайджанской территорией, и возвращение исторических земель является стратегической целью Азербайджана», Захарова, согласно официальному сайту МИД РФ, отметила: «В Москве, разумеется, видели сообщения о выступлении президента Азербайджана на съезде правящей партии. Мы прекрасно знаем, что отношения Азербайджана с соседней Арменией крайне напряжённые. Упомянутое высказывание явно не способствует снижению напряженности».

В Баку выразили недоумение в связи с реакцией представителя внешнеполитического ведомства России на заявление Алиева.

«Учитывая стратегические партнерские связи, а также диалог на высоком уровне между Азербайджаном и Россией, мы считаем неправильным такого рода отношение к словам главы государства, -согласно азербайджанскому информагентству АПА, сегодня заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, отметив, что «проводимая президентом Ильхамом Алиевым политика служит обеспечению регионального мира и безопасности, усилению регионального сотрудничества и устранению потенциальных региональных рисков».

По утверждению Гаджиева, на съезде партии «Ени Азербайджан» Алиев говорил «не о возвращении исторических земель Азербайджана, а о возвращении азербайджанцев на свои исторические земли».

Заявив, что «на разных этапах истории, в том числе в конце 80-х годов прошлого века азербайджанцы насильно выселялись из Армении в массовом порядке», пресс-секретарь МИД Азербайджана задался вопросом: «Почему возвращение азербайджанского народа на свои исторические земли в условиях мира должно кого-то беспокоить?»