Армен Саргсян встретился с Артаком Зейналяном

Сегодня номинированный правящей Республиканской партией Армении (РПА) кандидат в президенты страны Армен Саргсян по своей инициативе встретился с депутатом фракции «Елк» Артаком Зейналяном, которого фракция хотела выдвинуть в качестве кандидата на пост четвертого президента Армении.

Руководитель офиса Армена Саргсяна Асмик Петросян сообщила Радио Азатутюн, что инициатива этой встречи принадлежала Армену Саргсяну и что в ходе встречи с Зейналяном состоялся обмен мнениями по многим вопросам.

Отметим, что через два месяца истекает срок президентских полномочий Сержа Саргсяна, и страна полностью перейдет к парламентской форме правления. По новой Конституции, нового президента 2 марта изберет Национальное собрание сроком на 7 лет.

Президентом станет тот кандидат, которому удастся получить три четверти от общего числа голосов депутатов, то есть, как минимум 79 из 105. Если президент не будет избран в первом туре, будет проведен второй и даже третий тур выборов.

До выборов должен состояться процесс выдвижения кандидатов. В этом случае также установлен порог: кандидата в президенты должны выдвинуть как минимум 27 депутатов. Хотя насчитывающая 9 членов оппозиционная фракция «Елк» и заявила о намерении выдвинуть кандидатуру Артака Зейналяна, однако ей для этого нужна была поддержка других фракций. Самая крупная оппозиционная фракция парламента, фракция «Царукян», заявила, что не поддержит «Елк» в этом вопросе.

Фракция правящей Республиканской партии Армении выдвинула кандидатуру посла Армении в Великобритании Армена Саргсяна.